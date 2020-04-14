Регионы Поволжья на фоне роста числа зараженных вводят обязательный карантин для приезжих

МОСКВА, 14 апреля. /ТАСС/. Власти регионов Приволжского федерального округа (ПФО) в связи с ростом числа заразившихся коронавирусом, выявленного в том числе у приезжих, ввели обязательную двухнедельную самоизоляцию для прибывающих из других субъектов страны, сообщили ТАСС региональные власти. За последние сутки коронавирус подтвердился у порядка 200 пациентов - рост числа заразившихся составил более 20%, следует из данных сайта стопкоронавирус.рф. С поезда - домой Власти Татарстана ввели обязательную двухнедельную самоизоляцию для приехавших из Москвы и Санкт-Петербурга. При появлении симптомов заражения коронавирусом прибывшим в Татарстан нужно обратиться за медицинской помощью без посещения медорганизаций, говорится в постановлении кабмина республики.

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В Удмуртии вводится обязательная самоизоляция для всех граждан, прибывших в регион из Москвы, Московской области и Санкт-Петербурга. О своем прибытии необходимо сообщить на горячую линию Роспотребнадзора. Как сообщил на своей странице в соцсети "ВКонтакте" глав республики Александр Бречалов, в городах республики вводится ограничение на въезд и выезд. Губернатор Ульяновской области Сергей Морозов принял еще более жесткие поправки в указ о режиме повышенной готовности, обязав самоизолироваться вообще всех приезжих, вне зависимости от субъекта, откуда они приехали. Аналогичные ограничения действуют и в Пермском крае - всем прибывающим на железнодорожный вокзал и в аэропорт будут напоминать о необходимости отправиться на самоизоляцию на 14 дней. Все, кто приезжает в Пензенскую область из регионов России, где зарегистрированы случаи заражения новой коронавирусной инфекцией, должны также самоизолироваться дома на две недели. Такие же меры ввели в Кировской области и Мордовии. Ранее обязательная самоизоляция для прибывших из Москвы, Подмосковья и Санкт-Петербурга, а также из других регионов с неблагополучной эпидемиологической обстановкой была введена в Оренбургской и Нижегородской областях, Башкирии и Чувашии. Рост числа зараженных Число подтвержденных случаев коронавируса в Приволжском федеральном округе уже приблизилось к 1 300, за последние сутки порядка 200 новых случаев выявлены в 11 регионах. Наибольшее число подтвержденных случаев коронавируса за сутки зафиксировано в Нижегородской области - 68 человек.

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