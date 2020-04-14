Регионы Поволжья на фоне роста числа зараженных вводят обязательный карантин для приезжих

МОСКВА, 14 апреля. /ТАСС/. Власти регионов Приволжского федерального округа (ПФО) в связи с ростом числа заразившихся коронавирусом, выявленного в том числе у приезжих, ввели обязательную двухнедельную самоизоляцию для прибывающих из других субъектов страны, сообщили ТАСС региональные власти. За последние сутки коронавирус подтвердился у порядка 200 пациентов - рост числа заразившихся составил более 20%, следует из данных сайта стопкоронавирус.рф.
С поезда - домой
Власти Татарстана ввели обязательную двухнедельную самоизоляцию для приехавших из Москвы и Санкт-Петербурга. При появлении симптомов заражения коронавирусом прибывшим в Татарстан нужно обратиться за медицинской помощью без посещения медорганизаций, говорится в постановлении кабмина республики.
В Удмуртии вводится обязательная самоизоляция для всех граждан, прибывших в регион из Москвы, Московской области и Санкт-Петербурга. О своем прибытии необходимо сообщить на горячую линию Роспотребнадзора. Как сообщил на своей странице в соцсети "ВКонтакте" глав республики Александр Бречалов, в городах республики вводится ограничение на въезд и выезд.
Губернатор Ульяновской области Сергей Морозов принял еще более жесткие поправки в указ о режиме повышенной готовности, обязав самоизолироваться вообще всех приезжих, вне зависимости от субъекта, откуда они приехали. Аналогичные ограничения действуют и в Пермском крае - всем прибывающим на железнодорожный вокзал и в аэропорт будут напоминать о необходимости отправиться на самоизоляцию на 14 дней. Все, кто приезжает в Пензенскую область из регионов России, где зарегистрированы случаи заражения новой коронавирусной инфекцией, должны также самоизолироваться дома на две недели. Такие же меры ввели в Кировской области и Мордовии.
Ранее обязательная самоизоляция для прибывших из Москвы, Подмосковья и Санкт-Петербурга, а также из других регионов с неблагополучной эпидемиологической обстановкой была введена в Оренбургской и Нижегородской областях, Башкирии и Чувашии.
Рост числа зараженных
Число подтвержденных случаев коронавируса в Приволжском федеральном округе уже приблизилось к 1 300, за последние сутки порядка 200 новых случаев выявлены в 11 регионах. Наибольшее число подтвержденных случаев коронавируса за сутки зафиксировано в Нижегородской области - 68 человек.
"Коронавирус представляет максимальную опасность для пожилых людей, а граждане в возрасте 45-60 лет являются основными переносчиками заболевания. Мы проводим сейчас большие объемы тестирования. Это, в свою очередь, влияет на показатель количества заболевших", - цитирует пресс-служба правительства Нижегородской области замгубернатора Мелик-Гусейнова.
В Республике Татарстан за последние сутки зафиксировано 23 новых случая заражения коронавирусом. Как уточнила ТАСС руководитель пресс-службы президента Татарстана Лилия Галимова, из них восемь случаев завозные, 15 человек имели близкие контакты с ранее заразившимися, сейчас пять пациентов госпитализированы, 18 проходят лечение на дому. В Пермском крае число заражений достигло 87, коронавирус подтвержден за последние сутки у 27 жителей, в том числе одного ребенка. "Рост статистики по выявлению инфицированных в Пермском крае связан с более массовым и качественным тестированием - это вместе со строгим соблюдением правил самоизоляции позволит пресечь массовое распространение инфекции", - сообщили региональные власти.
В Удмуртии выявлены шесть новых случаев, о которых власти сообщали накануне. В то же время во вторник в прямом эфире на своей странице в соцсети "ВКонтакте" глава Удмуртии Александр Бречалов сообщил сначала о восьми новых случаях коронавируса, затем о еще 15. "Выявлено еще 15 случаев заражения коронавирусной инфекцией в Удмуртии: семь медработников и четыре пациента городской клинической больницы №1, один житель поселка Яр, прибывший из Москвы, и три жителя Ижевска, один из которых ранее также был в Москве", - сказал Бречалов.
По данным Минздрава Башкирии, в регионе подтверждено в общей сложности 129 случаев заражения коронавирусом, 22 из них за последние сутки. При этом 14 человек - врачи и пациенты закрытой с 7 апреля на карантин Республиканской клинической больницы (РКБ) им. Куватова. Также в регионе зафиксированы еще две смерти пациентов с COVID-19 - 63-летнего мужчины и 73-летней женщины, сообщил на брифинге министр здравоохранения республики Максим Забелин. Смерти пациентов с коронавирусной инфекцией есть и в других регионах: в Ульяновской области во вторник умерла первая пациентка с коронавирусом - женщина 68 лет, еще одна женщина с подозрением на коронавирус с сопутствующими заболеваниями умерла в понедельник в Мордовии.
За последние сутки в Мордовии зарегистрировали 13 новых случаев заражения коронавирусом, восемь из них - студенты из общежития Мордовского университета, которое находится на карантине. По данным Министерства здравоохранения Кировской области, по состоянию на 14 апреля коронавирус подтвержден также у 13 человек - пациентов городской инфекционной больницы. В Самарской области и Марий Эл за прошедшие сутки выявлено по 11 новых случаев заражения, в Оренбургской области за последние сутки федеральной лабораторией подтверждены еще 8 случаев заражения коронавирусом, они уже проходят лечение, в Саратовской области - пять случаев.
Работа по особым правилам
Во всех регионах Поволжья приняли повышенные меры безопасности из-за угрозы распространения коронавируса. Предприятия, организации и учреждения переходят на работу в режим онлайн, чтобы избежать скопления людей, и стараются максимально усилить дезинфекцию помещений.
Например, власти Ульяновской области заключат с предприятиями добровольные декларации об ответственном исполнении санитарных норм в условиях пандемии. "По поручению губернатора мы доработали чек-лист и систему добровольного декларирования санитарно-гигиенических правил в условиях противодействия коронавирусной инфекции. Руководители предприятий должны осознавать, что, если они взяли на себя обязательства, вывели людей на работу, но при этом нарушили требования санитарного контроля, больше не получат права возобновить работу до конца периода ограничительных мер", - сообщил ТАСС председатель правительства Ульяновской области Александр Смекалин.
На заседании комитета по законности и правопорядку Госсовета Татарстана во вторник депутаты обсуждали возможность перехода республиканского парламента на особый режим работы в связи с коронавирусом - проведения заседаний госсовета, президиума, фракций и депутатских групп, комитетов и комиссий в режиме видеоконференцсвязи. Решения на таких заседаниях планируют принимать открытым голосованием без использования электронной системы.
Администрация Советского района Уфы перешла на удаленный режим работы в связи с подозрением на коронавирус у главы муниципалитета. "11 апреля глава администрации Советского района Уфы Рустем Рахматуллин ушел на больничный в связи с повышенной температурой и признаками простуды. У него взят анализ на коронавирусную инфекцию, о результатах которого станет известно позже. Администрация района перешла на удаленный режим работы", - говорится в сообщении пресс-службы.