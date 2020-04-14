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Пандемия коронавируса нового типа

Кузнецова уточняет информацию о попавших в сложную ситуацию в США российских школьниках

Ранее сообщалось, что в рамках одной лишь программы Secondary School Student Program в США прибыли 74 российских старшеклассника

МОСКВА, 14 апреля. /ТАСС/. Уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Анна Кузнецова собирает информацию о школьниках из России, уехавших на учебу в США и оказавшихся в сложной ситуации из-за пандемии коронавируса. Об этом ТАСС сообщили во вторник в пресс-службе детского омбудсмена.

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"Анна Кузнецова уточняет обстоятельства по вопросу возвращения на родину российских школьников, которые в США оказались в сложной ситуации. Также детский омбудсмен сообщила, что сейчас на стадии окончательного разрешения находится вопрос возвращения в Россию из Америки еще одной несовершеннолетней, находившейся там на обучении, о которой ей стало известно несколькими днями ранее от регионального уполномоченного по правам ребенка", - сообщили в пресс-службе.

Как сообщается в распространенном во вторник комментарии официального представителя МИД РФ Марии Захаровой, несколько десятков российских школьников попало в сложное положение в США из-за вспышки коронавируса. По ее словам, об этом посольству РФ в Вашингтоне сообщили в Государственном департаменте США, но не привели подробностей. В то же время сообщается, что в рамках одной лишь курируемой самим Госдепартаментом программы Secondary School Student Program в США прибыли 74 российских старшеклассника, добавила Захарова.

Теги
СШАРоссияКузнецова, Анна ЮрьевнаПандемия коронавируса нового типа
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