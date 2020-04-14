Число жертв коронавируса в США превысило 25 тыс.

ВАШИНГТОН, 14 апреля. /ТАСС/. Число летальных исходов на территории США из-за вызываемых новым коронавирусом осложнений превысило 25 тыс. Такую информацию приводит во вторник Университет Джонса Хопкинса, который делает подсчеты на основе данных федеральных и местных властей.

По его данным, в США коронавирус диагностирован у 592 743 человек, умерли 25 239 человек, выздоровели 44 364. Таким образом, с 11 апреля число смертей увеличилось на 5 тыс.

Вспышка вызываемого новым коронавирусом заболевания была зафиксирована в конце 2019 года в Центральном Китае и впоследствии распространилась на большинство стран. 11 марта Всемирная организация здравоохранения признала ее пандемией. Согласно последним данным, в мире заразились более 1,9 млн человек, зафиксировано свыше 120 тыс. летальных исходов.