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Пандемия коронавируса нового типа

General Motors поставит властям США более 600 аппаратов ИВЛ в апреле

Полный объем заказа составляет 30 тыс. аппаратов

НЬЮ-ЙОРК, 14 апреля. /ТАСС/. Американская автомобилестроительная компания General Motors совместно с изготовителем медицинского оборудования Ventec Life Systems поставит в апреле первую партию в свыше 600 аппаратов искусственной вентиляции легких (ИВЛ) для нужд Министерства здравоохранения и социальных служб США. Об этом говорится в сообщении, размещенном во вторник на сайте GM.

"Более 600 аппаратов ИВЛ будут поставлены в этом месяце, почти половина всего заказа будет выполнена к завершению июня, заказ будет выполнен полностью к концу августа. GM обладает достаточными мощностями, чтобы при необходимости выпускать дополнительные аппараты ИВЛ после августа", - говорится в сообщении.

Полный объем заказа составляет 30 тыс. аппаратов ИВЛ. Их массовое производство налажено на предприятии Ventec Life в штате Индиана. По данным газеты The Wall Street Journal, сумма контракта составляет $489,4 млн.

По информации Университета Джонса Хопкинса, в США зафиксировано более 598,6 тыс. случаев заражения коронавирусом, умерли 25 239 человек.

Теги
СШАПандемия коронавируса нового типа
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