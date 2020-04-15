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В Нью-Йорк прибыл из Москвы спецрейс "Аэрофлота" с гражданами США

Россияне, желающие вернуться на родину из США, должны вылететь из Нью-Йорка в Санкт-Петербург в 19:20 по местному времени

НЬЮ-ЙОРК, 15 апреля. /ТАСС/. Самолет компании "Аэрофлот", на борту которого находятся американцы, пожелавшие вернуться в США из Россию, прибыл во вторник из Шереметьево в нью-йоркский аэропорт имени Джона Кеннеди. Об этом сообщил корреспондент ТАСС.

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На электронном табло в первом терминале аэропорта примерно в 17:18 (00:18 мск) появилась информация о прибытии рейса SU102.

Предыдущий рейс "Аэрофлота" с американцами на борту прибыл из Москвы в Нью-Йорк 7 апреля.

Как ожидается, россияне, желающие вернуться на родину из США, вылетят из Нью-Йорка в Санкт-Петербург в 19:20 по местному времени. Из Санкт-Петербурга самолет Boeing 777-300 последует в Москву.

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