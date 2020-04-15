Число заразившихся коронавирусом в Перу превысило 10 тыс.

БОГОТА, 15 апреля. /ТАСС/. Министерство здравоохранения Перу сообщило во вторник, что общее число заразившихся коронавирусом на территории страны превысило 10 тыс. человек. Соответствующее заявление было опубликовано на сайте национального правительства.

"Министерство здравоохранения [Перу] информирует население о том, что по состоянию на 14 апреля 102 216 человек сдали тест на наличие [вызываемого коронавирусом заболевания] COVID-19. Результаты [тестов] 10 303 человек оказались положительными", - говорится в заявлении. Отмечается, что 230 человек умерли из-за заражения коронавирусом, 2 869 пациентов выздоровели.

В середине марта президент Перу Мартин Вискарра в связи с эпидемией коронавируса объявил в стране чрезвычайное положение, которое подразумевает закрытие государственных границ и запрет на работу предприятий. Позднее руководство республики приняло решение о введении на всей ее территории комендантского часа для предотвращения распространения инфекции и продлило действие режима ЧП до 26 апреля.