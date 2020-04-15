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Пандемия коронавируса нового типа

В Китае за сутки зафиксировали 46 случаев инфицирования коронавирусом

Один человек умер

ПЕКИН, 15 апреля. /ТАСС/. Число новых случаев инфицирования коронавирусом в Китае за минувшие сутки составило 46, один человек умер. Как сообщил в среду Государственный комитет по вопросам гигиены и здравоохранения КНР, большая часть заразившихся - 36 случаев - прибыли из-за рубежа, еще 10 случаев зафиксированы в провинциях Хэйлунцзян (восемь) и Гуандун (два).

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Согласно документу, общее число ввозных случаев инфицирования коронавирусом в КНР достигло 1 500: среди них 596 человек уже выписаны, 904 проходят лечение в медучреждениях. Состояние 45 пациентов оценивается как тяжелое.

Как сообщается в докладе комитета, по данным на 00:00 15 апреля (19:00 14 апреля мск), общее число заболевших в Китае достигло 82 295, из них 3 342 человека умерли, 77 816 вылечены и выписаны из медучреждений. На лечении по-прежнему находятся 1 137 человек, состояние 113 оценивается как тяжелое.

В провинции Хубэй - эпицентре вспышки - за минувшие сутки вновь не выявлено ни одного нового случая заболевания, однако зафиксирован один летальный исход. Общее число заразившихся в регионе составило 67 803 (из них 50 008 - в городе Ухань), 3 222 человека умерли (2 579 - в Ухане), 64 402 выздоровели.

С начала апреля власти Китая публикуют статистику по бессимптомным случаям. За минувшие сутки их зафиксировано 57, из них три - ввозные. В общей сложности под медицинским наблюдением находятся 1 023 человека с положительным тестом на коронавирус и отсутствием симптомов заболевания, в том числе 228 ввозных случаев.

Теги
КитайПандемия коронавируса нового типа
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