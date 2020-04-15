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Пандемия коронавируса нового типа

На Колыме артель золотодобытчиков закрыли на карантин

У 15 ее работников предварительные тесты на коронавирус дали положительный результат

ТАСС, 15 апреля. Положительные предварительные тесты на наличие коронавируса в среду выявлены у 15 работников золотодобывающей артели "Кривбасс" в Магаданской области. В связи с этим всю артель закрыли на карантин, сообщили ТАСС в пресс-службе правительства региона.

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"Артель закрылась на карантин. Предварительно, у 15 работников положительные тесты на наличие коронавирусной инфекции", - сообщил собеседник агентства.

Сейчас сотрудники с положительным тестом на инфекцию изолированы, выясняется их круг общения. Для точного подтверждения диагноза анализы будут направлены в лабораторию "Вектор" в Новосибирск.

Артель золотодобытчиков "Кривбасс" находится в Ягоднинском районе Магаданской области. В основном она занимается добычей руд и песков драгоценных металлов. Всего в артели числится 98 человек.

В настоящее время в Магаданской области официально зарегистрированы три случая заражения новым коронавирусом. Еще одна пациентка вылечилась и была выписана из больницы на прошлой неделе. С 1 апреля в регионе действует режим самоизоляции и режим пропусков по документам.

Теги
РоссияМагаданская областьДальний ВостокПандемия коронавируса нового типа
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