"Головастики" против вируса. Во Владимире добровольцы создают средства защиты для врачей

В больницах Владимирской области, где, по данным администрации региона, не хватает около тысячи врачей, каждый медик — ценный боец. В разгар пандемии коронавируса докторам приходится работать с высоким риском. В регионе уже умерло пять пациентов с этой инфекцией, более сотни заболевших, среди самых тяжелых — врач скорой помощи. Чтобы помочь медикам, энтузиасты объединились и разработали защитные приспособления для них. Опытными образцами в ближайшее время бесплатно обеспечат больницы региона

— Если честно, мне сейчас не очень удобно говорить по телефону. Еду в цех, заберу образец и повезу в больницу во Владимир. Надо показать врачам новый вариант, — с начала апреля Саша мотается по больницам. Доктора дают советы по доработке опытного образца защитного бокса — это что-то вроде прозрачной пластиковой коробки с отверстиями, которой накрывают голову пациента с подозрением на коронавирус. По задумке такое приспособление поможет защитить врачей от заражения. А еще вместе с инженерами из сообщества в Telegram Александр запустил производство прозрачных защитных экранов для врачей.

Описание Защитный экран для лица © Пресс-служба Законодательного собрания Владимирской области

— Я читал, что Илон Маск делает миллион защитных экранов в день. А наши подсмотрели и доработали то, что он делает, потому что у него не очень удобные, — говорит он. Александр в эту историю ввязался "для себя" и потому что у него есть нужное оборудование. Предприниматель собрался бесплатно обеспечить средствами защиты всех врачей Владимирской области. Зачем Саша сбрил усы Освободился он только в семь вечера. Под предлогом самоизоляции проводим интервью в скайпе. А на самом деле опасаюсь сейчас встречаться с человеком, гуляющим по больницам. — Представляешь, всю жизнь хожу с бородой и усами, а тут меня врачи заставили сбрить усы. Бороду оставил, потому что это уж совсем потеря самоидентификации. Ты, говорят, с ума сошел? Вирус в усах живет. И прилегание маски плохое, — частое общение с врачами уже приучило его надевать маску и перчатки при входе в больницу. Саша годится мне в отцы. Из общего с медициной у него — любовь к мотоциклам, а у каждого мотоциклиста, шутит он, есть хороший друг-травматолог. — Сейчас у врачей есть некая фатальная обреченность, как у штрафбата на минном поле. Все началось с того, что я нашел парня, который шьет маски, покупал их и раздавал врачам. Деньги не бесконечны, поэтому стал думать, что и как, и попал на сообщество "Мейкеры против COVID" в интернете. Там ребята-волонтеры помогают друг другу, тем, кто хочет что-то делать для защиты от коронавируса. Потом узнал, что ребята пытаются делать индивидуальные экраны и боксы для врачей, чтобы их защищать. Поговорил с врачами и понял, что это нужно, — говорит Александр.

Мейкеры работают на основе самоорганизации. Группа изготавливает и передает в дар медработникам пластиковые изделия по их запросу. "Мы будем работать со всеми, кто попросит помощи. В чате запрещено ныть, вести себя токсично, троллить и рофлить, политота" — сказано в описании сообщества. Под Владимиром у Саши цех по обработке пластика. Кто-то в сообществе выложил фотографии похожих боксов, которые первыми начали производить в Южной Корее и США. Массачусетский университет даже разместил для открытого использования файлы с чертежами деталей. Эти материалы нашел кто-то из мейкеров — так началась работа по созданию собственного варианта. — У меня просто оказалось именно такое оборудование и был запас материалов, поэтому я и вызвался делать это за свой счет. Около недели мы делали бокс, а потом не знали, кому его отдавать, болтались, как слепые котята, обращаясь к врачам, которые нам говорили от "очень надо" до "забудь ты, это бред". Сейчас реально в медицине все перегружены — и департамент, и врачи, но в итоге все встало на свои места, и мы поняли, что главный во всей этой теме — анестезиолог. И мы нашли такого в одной из городских больниц. Это очень адекватный, замученный, усталый человек, как и все врачи, работающие сейчас, — рассказывает Саша. Врачи шагают в неизвестность — Мы сейчас как на войне окопались, но на нас еще и наступления не было, в отличие от других территорий. Есть больные с подозрениями, может завтра оказаться, что они будут условно подтвержденными, — мы уже оперировали вьетнамку, женщину из Прибалтики. Да у нас сейчас Москва заграницей стала… — признается начмед Больницы скорой медицинской помощи Владимира Валентин Бабышин. — Нагрузка на врачей возросла, в первую очередь моральная. Потому что легче бывает, что называется, набегать километры или сделать три операции, нежели рискнуть здоровьем. У нас есть и возрастные доктора, которые имеют право уйти на больничный, и было бы гуманно их туда отправить, тогда работать будет некому, и они остаются на посту. В общем, нам сейчас нужно шагнуть в неизвестность и работать в условиях риска. Сейчас на входе в больницу усилен фильтр, в приемном покое работает больше врачей и медсестер, которые проверяют пациентов на признаки COVID-19. Но визуально эту болезнь не выявить, а заразиться при встрече можно легко. — Эти боксы сейчас очень востребованы. Вся суть борьбы с коронавирусом сводится к предохранению от его распространения вне и внутри лечебно-профилактического учреждения. Вот представьте, например, попадает к нам хирургический пациент, и мы не знаем, инфицирован он или нет. Если есть подозрение, мы его оперируем как инфицированного, в специально оборудованном помещении для таких пациентов. Мы его должны перевезти в операционную, чтобы он не заражал пространство. Этот бокс предназначен для того, чтобы накрыть голову пациента до шеи, закрыв агрессивную среду. Чтобы предотвратить или, по крайней мере, свести к минимуму возможность инфицирования врачей и пациентов, — рассказал врач. То же самое он говорит и про защитные экраны для лица. Они защищают слизистую — рот, нос, глаза. Врачи Больницы скорой медицинской помощи и Городской клинической больницы №5 стали сотрудничать с волонтерами. Почти каждый день Саша обменивался видеосообщениями с коллективом медиков и ежедневно в три часа дня приезжал в больницу с очередным образцом, который забирали врачи и проверяли в деле. Иностранный образец, выложенный в Сети, русским врачам не подошел: "Наверное, пациенты за границей меньше по размеру".

Описание Защитный бокс © Пресс-служба Законодательного собрания Владимирской области

— Исходник у корейцев был 400 мм, нам пришлось сделать 500 на 700 мм. Линия сгиба между местом, куда врач запускает руки, и верхней плоскостью — там был замочек примерно 2 см толщиной, который мешал врачу смотреть. Мы изменили конструкцию, убрав "слепую зону". Был даже один сложный образец для проведения манипуляций при помощи ассистента, то есть там были отверстия для четырех рук. Потом выяснилось, что и врачи бывают разные. То есть отверстие для рук было 130 мм в диаметре, потом приличного размера врач засунул туда руки и сказал, что ему не хватает пространства. Пришлось сделать овал вместо круга, а еще мы решили закрыть их резиновыми клапанами, чтобы максимально предотвратить возможное распространение вируса, — делится разработчик. Одновременно обсуждение изделия шло в чате мейкеров, которых Саша за изобретательность ласково называет "головастиками". Добровольцы со всей страны давали оперативные советы, высчитывали формулы, помогали предусмотреть возможность подключения пациентов к медоборудованию, например, аппаратам ИВЛ. К разработке подключился 17-летний Георгий Апполонов, ученик владимирской школы №43, купивший старенький 3D-принтер, виртуальные модели дужек для защитных экранов помогли дистанционно разработать воспитанники "Кванториума". — В сообществе мейкеров разные люди, но мне понравилось, что это сборище "головастиков". Там есть и инженеры, и ученые, и если их работу грамотно координировать и направлять их мысли в нужное русло, то получаются удивительные вещи. Один парнишка даже рассчитал, как изменяется турбулентность вирусного облака в зависимости от положения головы в боксе. Мы его послушали и сделали бокс в соответствии с его расчетами, — восхищается предприниматель. Всего было сделано восемь образцов — пока в цехе был материал. Последний вариант врачи одобрили за универсальность: его можно использовать и в операционной, и на каталке, и в обычной палате. — Сейчас много народу подтянулось в сообщество по боксам, но наш опытный образец считается лучшим. Наша последняя разработка, которая была окончательно принята врачами, вывешена для общего пользования, и сейчас по чертежам будут резать все парни-волонтеры по всей стране. Сколько их, я понятия не имею, их много в этом чате. Сейчас уже начали резать в Кашире, просят сделать и привезти в Нижегородскую область, но это большая проблема, потому что боксы неразборные и очень объемные, — говорит Саша. Потребности региона Платные заказы на изготовление средств защиты он не будет брать, пока бесплатно не обеспечит ими нуждающихся врачей Владимирской области. Саша рассчитал, что это примерно 100 боксов и 2 тыс. защитных экранов. Их производство оказалось довольно затратным, стоимость материалов для изготовления одного бокса превышает 4 тыс. рублей. После того как в цехе закончился пластик, волонтеры и врачи начали искать деньги для покупки материала. Идею решили поддержать в Фонде по борьбе с коронавирусом, созданном силами членов областного отделения "Единой России". Люди скинулись разными суммами, кто-то направил целую зарплату — уже собрано около 5 млн рублей. Сейчас эти деньги тратятся в основном на покупку масок и противочумных костюмов. Теперь вот купили пластик для производства. — Я общался с главным реаниматологом области, он рассказал, что есть экспериментальные образцы, которые разрабатывали сами волонтеры и врачи, и что это очень нужные изделия для защиты медиков. Но нет денег на материалы. Мы, конечно, сразу приняли решение, что закупим материалы на деньги фонда и запустим это производство вместе, — рассказал секретарь регионального отделения партии, спикер областного Заксобрания Владимир Киселев.

Описание Спикер Законодательного собрания Владимирской области Владимир Киселев (справа) на предприятии, где производят опытные образцы средств защиты © Пресс-служба Законодательного собрания Владимирской области