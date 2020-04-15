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Пандемия коронавируса нового типа

Власти Греции разрешили туроператорам и отелям выдавать ваучеры вместо денег

Туркомпания должна в письменном виде проинформировать клиента о предложении ваучера в течение 30 дней

АФИНЫ, 15 апреля. /ТАСС/. Правительство Греции разрешило туроператорам, отелям, авиакомпаниям и судоходным компаниям выдавать клиентам ваучеры вместо возврата денег за купленные туры и билеты. Об этом сообщает газета To Vima.

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В соответствии с вступившим во вторник в силу подзаконным нормативным актом под названием "Меры по устранению текущих последствий пандемии коронавируса и другие неотложные положения", включающим и вопросы туризма, "решены вопросы расторжения контрактов между туристическими компаниями и их клиентами на оказание туристических услуг индивидуально или в форме организованного путешествия (пакета), которые аннулированы в период с 25 февраля 2020 года по 30 сентября 2020 года", пишет издание.

Предусмотрено, что туристическая компания обязана вернуть клиенту любую сумму, которую клиент заплатил заранее в качестве гарантии, депозита или другого обязательства для частичного или полного погашения стоимости контракта. Туркомпания может предложить клиенту вместо возврата денег равноценный долговой документ (ваучер) сроком действия в 18 месяцев.

Туристическая компания должна в письменном виде проинформировать клиента о предложении ваучера в течение 30 дней. В противном случае она будет обязана вернуть клиенту причитающуюся сумму.

Кроме того, в соответствии с рекомендацией министерства туризма в законодательный акт были включены предложения министерства инфраструктуры и транспорта и министерства морского флота и островной политики, которые предоставляют возможность выдачи ваучера со сроком действия в 18 месяцев и за долги в связи отменой путешествий по морю и авиарейсов. Предусмотрено также выделение срочной финансовой помощи тем гостиницам, которым было разрешено продолжить работу, несмотря на общее закрытие отелей.

Греческие власти в рамках борьбы с распространением коронавируса в стране приняли ряд жестких ограничительных мер, часть которых сильно ударила по туристической отрасли - "локомотиву" всей экономики. По решению правительства с 23 марта была приостановлена работа почти всех постоянно действующих отелей с целью защиты их работников от инфекции. Карантин продлится до конца апреля. При этом решено, что в стране останутся работать "по одной гостинице на столицу региона и по три отеля в Афинах и Салониках". Была также прекращена большая часть зарубежных авиарейсов, запрещен заход в порты круизных судов, на острова разрешается отправляться с континентальной части страны только их постоянным жителям. Внутренний туризм также остановился из-за ограничений на передвижение граждан по населенным пунктам и стране в целом.

Сценарии развития туризма

Доходы Греции от туризма в 2019 году составили €18,2 млрд. Тогда въездной турпоток увеличился на 4,1% до 31,3 млн человек. Министерство туризма Греции ранее рассчитывало на увеличение числа туристов в 2020 году почти на 5%, но теперь понятно, что этого не будет. Согласно оптимистическому сценарию, отели смогут открыться в июле и августе, если до этого будут сняты ограничения, введенные для пресечения распространения коронавируса. Согласно худшему сценарию, отели вообще не откроются в этом сезоне и тогда все надежды будут на лето 2021 года.

В целом в Греции в настоящее время сохраняется тенденция к сдерживанию ежедневного роста инфицированных благодаря жестким ограничениям на выходы жителей из дома и перемещения по улицам. В последнюю неделю число инфицированных не превышало 80 человек в сутки, а число летальных исходов - пяти. Число заразившихся коронавирусом в Греции, по данным на вторник, составляет 2 170, умер 101 человек.

За время пандемии коронавирусом заразились более 1,9 млн человек, около 120 тыс. умерли.

Теги
ГрецияПандемия коронавируса нового типа
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