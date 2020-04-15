В Москве зафиксировали свыше 200 нарушений карантина лечащимися на дому

МОСКВА, 15 апреля. /ТАСС/. Более 200 нарушений карантина гражданами, проходящими лечение на дому, зафиксировано в Москве за период распространения коронавирусной инфекции, сообщили в среду в столичной мэрии.

"За время развития коронавирусной инфекции в Москве зафиксировано 213 нарушений карантина гражданами, которые на основании оформленного специального согласия должны были находиться на самоизоляции и лечении, - сказали в мэрии.

Там отметили, что всем нарушителям оформлены штрафы, а их доставили в специально оборудованные обсервационные центры в Царицыно, Крылатском, Химках, и Алтуфьево для дальнейшего принудительного лечения.

"Там они будут находиться под наблюдением специалистов до полного выздоровления", - заметили в мэрии. Общая сумма взысканных штрафов, ка отмечается, превысила миллион рублей.

Как сообщила в среду заммэра столицы Анастасия Ракова, за сутки из московских больниц были выписаны 189 человек, заразившихся коронавирусом. Всего количество выздоровевших в Москве увеличилось до 1205.