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Пандемия коронавируса нового типа

Слуцкий: Трамп политизирует ситуацию с коронавирусом, прекращая финансирование ВОЗ

Глава комитета Госдумы по международным делам отметил, что в данный момент нужны солидарность и слаженное взаимодействие всех государств

МОСКВА, 15 апреля. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп занимается политизацией ситуации с коронавирусом, а также перекладыванием ответственности за проблемы в системе американского здравоохранения на внешних игроков. Такое мнение в среду выразил глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий, комментируя решение главы американской администрации прекратить финансирование Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ).

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"Решение Трампа прекратить финансирование ВОЗ - абсолютно вредное в плане общемировой борьбы с коронавирусом решение. Возможно, здесь сыграл внутриполитический фактор и таким образом президент Соединенных Штатов уходит от проблем, перекладывает ответственность на внешних игроков за пробелы в системе здравоохранения США", - сказал он журналистам.

"В любом случае это снова проявление эгоизма и политизация COVID-19. Сейчас нужны солидарность и слаженное взаимодействие всех государств", - продолжил депутат, заметив, что сейчас не время проводить разбор полетов и лишать ВОЗ финансовой подпитки.

Слуцкий констатировал, что в условиях, когда пандемия стала глобальным вызовом, "США продолжают мыслить и действовать в своей парадигме американской исключительности". "Остается надеяться на осознанность и ответственный подход других государств в вопросах поддержки деятельности ВОЗ", - резюмировал парламентарий.

Ранее в ходе брифинга президент США Дональд Трамп заявил, что Вашингтон добивается реформирования Всемирной организации здравоохранения. Он подчеркнул, что Соединенные Штаты приостанавливают взносы в бюджет ВОЗ и обвинил организацию в неверных оценках ситуации и рекомендациях, из-за которых в мире заразилось в 20 раз больше человек, чем могли бы.

За время пандемии коронавирусом заразились около 2 млн человек, более 125 тыс. умерли. В России, по сведениям федерального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, зарегистрировано 24 490 случаев заражения, выздоровели 1 986 человек, умерли 198.

Теги
СШАРоссияСлуцкий, Леонид ЭдуардовичТрамп, ДональдПандемия коронавируса нового типа
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