Члены ЦИК перечислят часть своей зарплаты на помощь волонтерам-медикам в условиях пандемии

МОСКВА, 15 апреля. /ТАСС/. Председатель Центральной избирательной комиссии (ЦИК) России Элла Памфилова сообщила, что члены комиссии перечислят часть средств из своей месячной заработной платы на помощь волонтерам-медикам в условиях распространения коронавируса.

"По поводу нашего скромного, но такого истинного и сердечного вклада в борьбу с той ситуацией, которая есть... Я благодарю всех коллег из регионов, кто откликнулся и поддержал нашу инициативу перечислить не менее четверти зарплаты на благие дела. Мы, члены ЦИК, определились и считаем, что мы направим наши с вами средства волонтерам, в первую очередь, волонтерам-медикам", - сказала Памфилова в ходе заседания комиссии в среду.

По ее словам, волонтеры-медики "абсолютно адресно занимаются помощью самым незащищенным и одиноким людям". "На лекарства, на продукты, на самое необходимое, что требуется. Пусть наши средства пойдут именно на это", - добавила глава ЦИК.

Она отметила, что ЦИК также "прорабатывает варианты поддержки добровольцев и волонтеров, которые решили на себе испытывать новые вакцины от коронавируса".

"Сейчас не только людям непросто, но и братьям нашим меньшим. Уменьшилась помощь бездомным собакам, кошкам. Поэтому я решила тоже свою месячную пенсию перечислить в один из приютов для кошек и собак. Пусть такой скромный вклад. Как акт гуманизма тоже считаю важным для себя", - заключила Памфилова.

За время пандемии коронавирусом заразились около 2 млн человек, более 125 тыс. умерли. В России, по сведениям федерального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, зарегистрировано 24 490 случаев заражения, выздоровели 1 986 человек, умерли 198.