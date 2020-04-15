Опрос: половина россиян ждет результаты по борьбе с коронавирусом от федеральных властей

МОСКВА, 15 апреля. /ТАСС/. Половина россиян (49%) считают, что повлиять на ситуацию с распространением коронавируса в первую очередь может федеральная власть, 41% опрошенных полагают, что это могут сделать сами люди. Об этом свидетельствуют данные опроса Социологического антикризисного центра, которые имеются в распоряжении ТАСС.

"Как считают респонденты, изменение ситуации в лучшую сторону в наибольшей мере зависит от федеральной власти и самого общества. Остальные институты (региональная и местная власть, бизнес, международные организации) оказались на периферии внимания, - подчеркнули исследователи. - При этом те, кто больше обеспокоен экономической ситуацией, чаще ждут решений от власти, те, кто больше беспокоится о здоровье, - от самих людей".

Социологи отмечают, что при этом "каждый четвертый опрошенный не знает, что зависит от него в ситуации кризиса". "Меньшинство говорит об активных стратегиях - 8% о возможности работать и развиваться, 2% о волонтерской помощи", - добавили они.

По данным опроса, снижается доля респондентов, поддерживающих самоизоляцию: 51% против 62% неделей ранее. Снизилась и поддержка видеонаблюдения и мер административной ответственности. Чаще поддерживают самоизоляцию люди в возрасте 18-24 лет, среди них поддержка составляет 60%. "Эта же группа чаще боится за здоровье близких. Большая интенсивность реакции может быть связана также с тем, что это первый кризис, пришедшийся на их взрослую жизнь", - предполагают исследователи.

В меньшей степени ограничительные меры поддерживают люди, у которых выше страх экономических последствий, и те, для кого они уже наступили, а также граждане с низким страхом заразиться и доверием к информации о распространенности заболевания, с ощущением, что ситуацию подают более серьезной, чем она есть. По результатам исследования, 46% опрошенных опасаются, что их семье не на что будет жить.

Социологический антикризисный центр запущен в апреле 2020 года по инициативе исследовательской компании OMI (Online Market Intelligence), специализирующейся на интернет-исследованиях с собственной онлайн-панелью респондентов в России, Украине, Казахстане и Белоруссии численностью более 1 000 000 человек, и Центра социального проектирования "Платформа", специализирующегося на консалтинге и проектах в области общественных и корпоративных процессов. Цель центра - более глубокое осмысление тех общественных изменений, которые происходят, в том числе, в связи с пандемией коронавируса.