Суд в Петербурге не удовлетворил иск сбежавшего из обсерватора мужчины к Роспотребнадзору

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 15 апреля. /ТАСС/. Куйбышевский районный суд Петербурга отказал в удовлетворении иска сбежавшего из карантина Георгия Образцова, вернувшегося из Швейцарии в марте, который требовал отменить постановление о его помещении в обсерватор "Заря". Об этом журналистам сообщили в объединенной пресс-службе судов города.

"Куйбышевский районный суд в удовлетворении административных исковых требований отказал", - сказано в сообщении пресс-службы.

Из искового заявления следовало, что 21 марта Образцов прилетел в Санкт-Петербург из Швейцарии, где медицинского обследования не проходил. Кроме того, по словам заявителя, ни устных, ни письменных рекомендаций о том, что он должен находиться дома, ему не выдавалось. Спустя пять дней после возвращения Образцов поехал в МФЦ заменить заграничный паспорт, там и был задержан сотрудниками полиции и принудительно помещен в "Зарю".

Адвокат Образцова указывал, что Образцова никто не предупреждал, с постановлением о мерах по коронавирусной инфекции он мог быть не знаком, так как находился за рубежом. Защитник заявлял, что Образцов, который, как выяснилось, не был болен, мог самоизолироваться дома, несмотря на это, здоровье Образцова было подвергнуто опасности, так как он содержится рядом с потенциально опасными лицами. Истец просил суд признать постановление об изоляции в обсерватор незаконным и отменить его.

Ранее ГСУ СКФ РФ по Петербургу сообщало, что возбуждено уголовное дело по факту самовольного оставления 27 марта Георгием Образцовым места обсервации на территории Курортного района города, куда он был помещен в связи с несоблюдением им режима самоизоляции после прибытия из-за рубежа в целях недопущения распространения инфекционного заболевания. Мужчину оперативно разыскали и вернули в обсерватор "Заря".