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Пандемия коронавируса нового типа

В ПФР уточнили, что СНИЛС ребенка обязателен для получения выплаты в 5 тыс. рублей

Для получения выплаты владельцу сертификата на материнский капитал достаточно подать заявление в личном кабинете на портале ПФР

МОСКВА, 15 апреля. /ТАСС/. СНИЛС у ребенка обязателен для получения выплаты в 5 тыс. руб., рассчитанной на семьи-получатели маткапитала с детьми до 3 лет в период борьбы с коронавирусом. Об этом говорится в сообщении на сайте стопкоронавирус.рф, опубликованном в среду.

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"Наличие у ребенка СНИЛСа обязательно для получения выплаты 5 тыс. рублей. Если ребенку еще не оформлен страховой номер, сделать это можно в ближайшей клиентской службе Пенсионного фонда. Для этого надо предварительно записаться на прием через электронный сервис ПФР или по телефону клиентской службы, а также управления, к которому она относится. Соответствующие номера можно найти на сайте Пенсионного фонда в разделе "Контакты региона", - говорится в сообщении.

Отмечается, что для получения ежемесячной выплаты 5 тыс. рублей, владельцу сертификата на материнский капитал достаточно подать заявление в личном кабинете на портале ПФР. "Никаких дополнительных документов представлять не нужно. В случае необходимости ПФР запросит все сведения", - поясняется на сайте.

Ранее президент России Владимир Путин подписал указ о дополнительных мерах социальной поддержки семей, имеющих детей. Ежемесячные выплаты в размере 5 тыс. рублей в апреле-июне 2020 года положены россиянам, имеющим или имевшим право на меры государственной поддержки при условии, что такое право возникло у них до 1 июля 2020 года.

Выплаты осуществляются на каждого ребенка в возрасте до трех лет, имеющего гражданство РФ. Сумма выплат не учитывается в составе доходов семьи при предоставлении ей иных мер социальной поддержки. Граждане, имеющие право на такую выплату, смогут обратиться за ее назначением до 1 октября 2020 года.

За время пандемии коронавирусом в мире заразились около 2 млн человек, более 125 тыс. умерли. В России, по сведениям федерального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, зарегистрировано 24490 случаев заражения, выздоровели 1986 человек, умерли 198. Правительство запустило ресурс стопкоронавирус.рф для информирования о ситуации в стране.

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