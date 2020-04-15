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Пандемия коронавируса нового типа
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Количество случаев заражения коронавирусом в мире превысило 2 млн

Согласно данным ТАСС, умерли 126 950 человек
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© EPA-EFE/CHRISTOPHE PETIT TESSON

МОСКВА, 15 апреля. /ТАСС/. Общее количество случаев заражения новым коронавирусом в мире превысило 2 млн. Об этом свидетельствуют данные ТАСС на основе официальных заявлений властей, а также подсчетов экспертов и СМИ в странах, где отмечены случаи заболевания.

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По состоянию на 14:30 мск 15 апреля в мире зарегистрировано по меньшей мере 2 001 080 случаев инфицирования, умерли 126 950 человек (6,34%). Отметка в 1 млн была преодолена 2 апреля. Таким образом, число заболевших удвоилось за 13 дней.

Больше всего случаев заражения зафиксировано в США, где, по данным Университета Джонса Хопкинса, заразились 609 516 человек (умерли 4,27% - 26 041). На них приходится примерно треть всех случаев инфицирования в мире.

Следом идут Испания (177 633 заболели, умерли 10,46% - 18 579) и Италия (162 488 заболели, умерли 12,97% - 21 067). На четвертом месте Франция, где, как подсчитало агентство France-Presse, заболели 143 303 человека, а умерли 10,98% - 15 729 человек. В Германии, где, по подсчетам Der Tagesspiegel, заразились 132 210 человек, умерли 2,64% пациентов - 3 495 человек.

Россия в этом списке занимает 15-е место. По сведениям федерального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, зарегистрировано 24 490 случаев заражения, выздоровели 1 986 человек, умерли 198. Правительство запустило ресурс стопкоронавирус.рф для информирования о ситуации в стране.

В Китае, где в конце прошлого года началась вспышка вызываемого коронавирусом заболевания, ежедневно фиксируются лишь десятки случаев, в основном у приехавших из-за рубежа граждан. Там в общей сложности зафиксировано лишь около 83 тыс. случаев инфицирования, что составляет порядка 4% от общемирового количества заражений.

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