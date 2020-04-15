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Пандемия коронавируса нового типа

В Вяземском доме престарелых число заразившихся коронавирусом выросло до 83

Как сообщили в пресс-службе администрации региона, новые случаи заражения протекают бессимптомно

ТАСС, 15 апреля. Количество заразившихся коронавирусной инфекцией в Вяземском доме-интернате для престарелых и инвалидов в Смоленской области за сутки увеличилось на 49 человек и достигло 83. Новые случаи протекают бессимптомно, сообщили в среду в пресс-службе администрации региона.

"Число заразившихся новой коронавирусной инфекцией увеличилось. Гагаринский район - 7, Рославльский - два, Ярцевский район - один, Вяземский район - 83, Десногорск - два, Смоленск - 11. <...> По информации регионального управления Роспотребнадзора, новые случаи, зарегистрированные на настоящий момент, в основном носят бессимптомный характер. Случаи в Вяземском районе связаны с заносом инфекции в Вяземский дом-интернат для престарелых и инвалидов", - говорится в сообщении. Всего в Смоленской области зарегистрировано 106 случаев заражения коронавирусной инфекцией.

Ранее предварительный тест показал наличие инфекции у 86 проживающих и сотрудников Вяземского дома-интерната. Учреждение изолировано из-за положительного результата на коронавирусную инфекцию у одного из работников. Во избежание распространения инфекции еду постояльцам будут готовить за пределами интерната, а ее поставка будет осуществляться в одноразовой посуде. По данным, опубликованным на сайте дома-интерната, там работают 120 сотрудников, проживают более 230 постояльцев.

Теги
РоссияСмоленская областьПандемия коронавируса нового типа
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