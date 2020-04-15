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Пандемия коронавируса нового типа
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ВОЗ: на это этой неделе в РФ пока ожидается рост числа заразившихся коронавирусом

В ВОЗ также благодарили Россию за поддержку в условиях пандемии коронавируса

МОСКВА, 15 апреля. /ТАСС/. Россия находится в фазе роста количества заразившихся коронавирусом, на этой неделе прирост новых случаев инфицирования продолжится. Об этом в среду заявила представитель Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в России Мелита Вуйнович в эфире телеканала "Россия-24".

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"Эпидемиологическая линия показывает, что это еще фаза роста, - сказала Вуйнович. - К сожалению, на этой неделе еще будет рост [количества зараженных в РФ]".

Благодарность России

Всемирная организация здравоохранения выражает благодарность России за поддержку в условиях пандемии коронавируса, заявила Мелита Вуйнович.

"Очень много идет поддержки сейчас, которую мы видим. Очень благодарны поддержке Российской Федерации", - сказала она.

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РоссияПандемия коронавируса нового типа
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