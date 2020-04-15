Медицинские власти США назвали продуктивным сотрудничество с ВОЗ

ТАСС, 15 апреля. Глава федеральных Центров по контролю и профилактике заболеваний (ЦКПЗ) США Роберт Редфилд считает продуктивным сотрудничество со Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ) на фоне борьбы с коронавирусом, несмотря на решение американского президента Дональда Трампа приостановить финансирование организации.

"ЦКПЗ и ВОЗ имеет долгую историю совместной работы при многочисленных вспышках различных заболеваний по всему миру, мы продолжим сотрудничать и в этот раз. У нас продуктивные отношения", - заявил Редфилд в среду в интервью телекомпании ABC.

Во вторник Трамп заявил, что поручил администрации приостановить взносы в бюджет ВОЗ "до проведения оценки роли организации в плохом управлении и сокрытии данных о распространении коронавируса". По его словам, из-за неверных оценок и рекомендаций организации коронавирусом в мире заразилось в 20 раз больше человек, чем могли бы.

По информации Университета Джонса Хопкинса, который проводит подсчеты на основе сведений федеральных и местных властей, в США зафиксировано более 609 тыс. случаев заражения коронавирусом, умерли почти 26 тыс. человек. За время пандемии коронавирусом в мире заразились свыше 2 млн человек, более 125 тыс. умерли.