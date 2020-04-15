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75-летие Победы
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Молдавия переносит торжества в честь Дня Победы на 24 августа

КИШИНЕВ, 15 апреля. /ТАСС/. Молдавия переносит торжества в честь Дня Победы на 24 августа из-за пандемии. Об этом сообщил в среду президент республики Игорь Додон на своей странице в Facebook после совещания с организаторами мероприятий.

"Исходя из кризисной ситуации, в которой мы оказались, и с учетом введенных властями ограничительных мер, участники заседания единогласно решили, что массовые мероприятия, как-то: Марш Победы - "Бессмертный полк", праздничный концерт, посвященный Дню Победы, - переносятся на 24 августа, в день освобождения Молдовы от фашистской оккупации", - написал Додон.

Теги
Молдавия75-летие Победы
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