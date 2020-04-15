{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Пандемия коронавируса нового типа

Китай заявил, что иностранцы с коронавирусом должны возмещать расходы на лечение

При наличии коммерческой страховки расходы возмещаются страховой компанией в соответствии с договором

ТАСС, 15 апреля. Иностранные граждане, проходящие лечение в медучреждениях КНР от вызываемого новым коронавирусом заболевания, обязаны возместить расходы на лечение, если у них нет государственной страховки Китая. Об этом в среду говорится в совместном заявлении Госкомитета по вопросам гигиены и здравоохранения, Госуправления медицинского страхования, Минфина и МИД КНР.

"Иностранные граждане с подтвержденным инфицированием коронавирусом или с подозрением на заражение должны самостоятельно оплатить лечение в том случае, если они не являются участниками программы государственного базового страхования", - цитирует газета "Бэйцзин жибао" заявление ведомств.

При наличии коммерческой страховки расходы возмещаются страховой компанией в соответствии с договором. Расходы, превышающие сумму страховки, пациент должен покрывать самостоятельно, в том числе и пребывание на карантине. Оплата должна производится после окончание лечения.

11 апреля представитель Государственного управления медицинского страхования КНР Сюн Сяньцзюнь сообщил, что средняя величина расходов на лечение одного пациента с коронавирусом в Китае составляет 21,5 тыс. юаней (порядка $3,07 тыс.), лечение тяжелобольного - в 150 тыс. юаней (около $21,4 тыс.).

Вспышка вызываемого новым коронавирусом заболевания была зафиксирована в конце 2019 года в Центральном Китае и распространилась на большинство стран. 11 марта Всемирная организация здравоохранения признала ее пандемией. За время пандемии коронавирусом заразились более 2 млн человек, более 126 тыс. умерли.

Теги
КитайПандемия коронавируса нового типа
Реклама на ТАСС
Пандемия коронавируса нового типа
Более 1 млн семей обратились за выплатой в 5 тыс. рублей за детей в возрасте до трех лет
Ежемесячные выплаты в апреле-июне 2020 года положены россиянам, имеющим или имевшим право на меры государственной поддержки при условии, что такое право возникло у них до 1 июля 2020 года
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС