Постпред РФ в Женеве назвал политически ангажированными обвинения США в адрес ВОЗ

ЖЕНЕВА, 15 апреля. /ТАСС/. Предъявленные Соединенными Штатами Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) "обвинения" - политически ангажированы и несостоятельны. Об этом заявил в среду российским журналистам постоянный представитель РФ при Отделении ООН и других международных организациях в Женеве Геннадий Гатилов, комментируя заявление США о приостановке финансирования ВОЗ.

"Такие действия наносят серьезный урон международной организации, которая играла и продолжает играть ведущую координирующую роль в борьбе с пандемией, - указал он. - Уверены, что ВОЗ на всех этапах вспышки действовала в рамках своего мандата, в строгом соответствии с установками государств-членов и на основе имеющихся у них научных данных. Упрекать ВОЗ в том, что некоторые страны не хотели прислушаться к ее предупреждениям и рекомендациям, некорректно".

Как подчеркнул Гатилов, претензии со стороны Вашингтона "выглядят особенно лицемерно", так как США "сами во многом определяют работу" этой организации. Американцы, будучи крупнейшим донором ВОЗ, широко представлены во всех подразделениях ее секретариата, включая высший эшелон, а также в экспертных комитетах, в том числе в Комитете по чрезвычайным ситуациям в области здравоохранения. "Поэтому говорить о том, что ВОЗ что-то скрыла от США, просто нелепо", - констатировал дипломат, отметив, что "предъявленные ВОЗ "обвинения" политически ангажированы и несостоятельны".

По словам Гатилова, на данном этапе трудно оценить ущерб, который решение администрации США нанесет работе ВОЗ и в целом международным усилиям по борьбе с коронавирусом. Он напомнил, что обязательный взнос США в бюджет организации составляет около $120 млн, или 22% всех начисленных платежей. Американские фонды и неправительственные организации являются крупнейшими донорами ВОЗ. Вместе с тем США являются и главными неплательщиками - их долг перед ВОЗ составляет около $200 млн.

"Последние заявления Вашингтона подводят к одному общему печальному выводу: выход США из ЮНЕСКО, Совета ООН по правам человека, прекращение финансирования БАПОР (Ближневосточного агентства ООН для помощи палестинским беженцам и организации работ), а теперь и ВОЗ - не является ли все это целенаправленной политикой на развал системы международных организаций, особенно тех, которые неугодны США?" - отметил постпред.

Эффективная работа ВОЗ

Гатилов напомнил, что "в принципе, всем хорошо известно, что, как и когда делала ВОЗ с момента возникновения кризиса". Он обратил внимание в этой связи на интервью главы МИД РФ Сергея Лаврова, который отметил, что любой, кто ознакомится с хронологией шагов, заявлений и конкретных решений, которые принимала ВОЗ, может убедиться, что эта организация работала эффективно.

Начиная с февраля ВОЗ три раза в неделю проводит пресс-конференции, посвященные пандемии. Раз в неделю она организует "виртуальные" брифинги для стран-членов, в том числе на уровне руководства профильных ведомств. На сайте ВОЗ регулярно публикуются и обновляются технические рекомендации по разным аспектам противодействия пандемии. "Таким образом, обвинения ВОЗ в пассивности, нетранспарентности и тем более в злонамеренности беспочвенны", - сказал глава российского постпредства.

Он подчеркнул, что роль ВОЗ в борьбе с пандемией отражена и в резолюции Генеральной Ассамблеи ООН, которая была недавно принята, и в итоговой декларации Группы двадцати. И в том, и в другом случае США активно поддержали консенсус. "Исходим из того, что это официальная позиция правительства", - заключил Гатилов.

Во вторник президент США Дональд Трамп сообщил, что Вашингтон приостановил взносы в ВОЗ. По его словам, деньги не будут перечисляться "до проведения оценки роли организации в сокрытии данных о распространении коронавируса".