{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Посольство России в Молдавии пригласило провести "Бессмертный полк" в социальных сетях

Желающим принять участие в акции необходимо разместить 9 мая на своей странице в Facebook фотографии родственников, принимавших участие в Великой Отечественной войне, указать их имя, воинское звание и годы жизни

КИШИНЕВ, 15 апреля. /ТАСС/. Российское посольство в Молдавии и ряд общественных организаций пригласили жителей страны провести акцию "Бессмертный полк" в социальных сетях из-за пандемии коронавируса. Об этом дипломатическое представительство сообщило в среду на своей странице в Facebook.

На эту тему
Обращение ветеранских организаций к Путину с просьбой перенести парад Победы. Полный текст

"Приглашаем присоединиться всех желающих к международной акции "Бессмертный полк - без границ". Желающим принять участие просьба разместить 9 мая на своей странице в Facebook фотографии родственников, принимавших участие в Великой Отечественной войне, указать их имя, фамилию, воинское звание, годы жизни", - отмечается в нем. Как сообщил в среду президент республики Игорь Додон, из-за пандемии все массовые мероприятия, которые планировались к 75-летию Победы, переносятся на 24 августа, когда республика будет отмечать годовщину освобождения от фашизма.

75-летие Победы в Молдавии хотели отметить широко, здесь было запланировано множество памятных акций и массовых мероприятий. По разным оценкам, в рядах Красной Армии воевали около 400 тыс. уроженцев Молдавии, подвиги 250 тыс. из них отмечены наградами, 18 - стали Героями Советского Союза. Война затронула здесь почти каждую семью, поэтому несмотря на сегодняшние попытки некоторых молдавских политиков пересмотреть ее итоги, ежегодно в День Победы на улицы Кишинева выходят тысячи людей. Они идут маршем к мемориалам советским воинам в знак благодарности за то, что они спасли мир от фашизма

В связи с пандемией коронавируса в Молдавии введен режим чрезвычайного положения, который действует с 17 марта по 15 мая, четыре населенных пунктах заблокированы полицией в связи с объявленным там полным карантином. 

Акция в онлайн-формате

Ранее в интервью ТАСС директор Департамента по работе с соотечественниками за рубежом МИД РФ Олег Мальгинов рассказал, что акция "Бессмертный полк" в условиях пандемии коронавируса пройдет в онлайн-формате. "То, что "Бессмертный полк" в крупных странах невозможно будет провести, стало очевидным. Естественно, на поверхности лежит идея уйти в онлайн-формат. Во многих странах это уже началось. Координационные советы формируют онлайн-группы из активистов, которые занимаются организацией", - сказал он.

По словам Мальгинова, всемирный координационный совет акции не так давно вышел с инициативой объединить этот онлайн-формат в социальных сетях под девизом "Наша Победа - моя история". "Уже были установлены контакты практически со всеми координационными советами. Началось формирование общих фотогалерей. При этом есть и другие инициативы в том же ключе", - добавил он. Дипломат подчеркнул важность сообща организовывать этот процесс. "Свои идеи предлагают "Бессмертный полк России" и другие организации. Поэтому мы будем все это дело поддерживать. Даже если нет шествия по улицам того или иного города, у всех соотечественников будет возможность рассказать историю, поставить фотографии своих родственников, которые участвовали в Великой Отечественной войне, сделать такой живой журнал, который останется надолго", - заключил глава департамента МИД РФ.

Теги
РоссияМолдавия75-летие ПобедыПандемия коронавируса нового типа
Реклама на ТАСС
Пандемия коронавируса нового типа
Вузы ЮФО проводят онлайн-тренировки и консультации психологов, работая дистанционно
Они также организуют благотворительные акции для студентов
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС