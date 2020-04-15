Посольство России в Молдавии пригласило провести "Бессмертный полк" в социальных сетях

КИШИНЕВ, 15 апреля. /ТАСС/. Российское посольство в Молдавии и ряд общественных организаций пригласили жителей страны провести акцию "Бессмертный полк" в социальных сетях из-за пандемии коронавируса. Об этом дипломатическое представительство сообщило в среду на своей странице в Facebook .

"Приглашаем присоединиться всех желающих к международной акции "Бессмертный полк - без границ". Желающим принять участие просьба разместить 9 мая на своей странице в Facebook фотографии родственников, принимавших участие в Великой Отечественной войне, указать их имя, фамилию, воинское звание, годы жизни", - отмечается в нем. Как сообщил в среду президент республики Игорь Додон, из-за пандемии все массовые мероприятия, которые планировались к 75-летию Победы, переносятся на 24 августа, когда республика будет отмечать годовщину освобождения от фашизма.

75-летие Победы в Молдавии хотели отметить широко, здесь было запланировано множество памятных акций и массовых мероприятий. По разным оценкам, в рядах Красной Армии воевали около 400 тыс. уроженцев Молдавии, подвиги 250 тыс. из них отмечены наградами, 18 - стали Героями Советского Союза. Война затронула здесь почти каждую семью, поэтому несмотря на сегодняшние попытки некоторых молдавских политиков пересмотреть ее итоги, ежегодно в День Победы на улицы Кишинева выходят тысячи людей. Они идут маршем к мемориалам советским воинам в знак благодарности за то, что они спасли мир от фашизма

В связи с пандемией коронавируса в Молдавии введен режим чрезвычайного положения, который действует с 17 марта по 15 мая, четыре населенных пунктах заблокированы полицией в связи с объявленным там полным карантином.

Акция в онлайн-формате

Ранее в интервью ТАСС директор Департамента по работе с соотечественниками за рубежом МИД РФ Олег Мальгинов рассказал, что акция "Бессмертный полк" в условиях пандемии коронавируса пройдет в онлайн-формате. "То, что "Бессмертный полк" в крупных странах невозможно будет провести, стало очевидным. Естественно, на поверхности лежит идея уйти в онлайн-формат. Во многих странах это уже началось. Координационные советы формируют онлайн-группы из активистов, которые занимаются организацией", - сказал он.

По словам Мальгинова, всемирный координационный совет акции не так давно вышел с инициативой объединить этот онлайн-формат в социальных сетях под девизом "Наша Победа - моя история". "Уже были установлены контакты практически со всеми координационными советами. Началось формирование общих фотогалерей. При этом есть и другие инициативы в том же ключе", - добавил он. Дипломат подчеркнул важность сообща организовывать этот процесс. "Свои идеи предлагают "Бессмертный полк России" и другие организации. Поэтому мы будем все это дело поддерживать. Даже если нет шествия по улицам того или иного города, у всех соотечественников будет возможность рассказать историю, поставить фотографии своих родственников, которые участвовали в Великой Отечественной войне, сделать такой живой журнал, который останется надолго", - заключил глава департамента МИД РФ.