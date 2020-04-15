Обращение ветеранских организаций к Путину с просьбой перенести парад Победы. Полный текст

Российские ветеранские организации направили президенту РФ Владимиру Путину обращение с просьбой перенести парад Победы в Москве с 9 мая на более позднюю дату, когда ситуация с распространением коронавируса нормализуется. ТАСС публикует полный текст документа.

Уважаемый Владимир Владимирович!

Год 75-летия Великой Победы является особенным для всех нас. Большое внимание к себе чувствуют ветераны Великой Отечественной войны, по Вашим указаниям им оказывается дополнительная поддержка.

Запланировано и уже реализуются множество самых различных мероприятий. Знаковым и конечно ключевым событием года станет военный парад на Красной площади. Это символ стойкости, мужества и самопожертвования нашего народа. Парад символизирует спасение человечества от коричневой чумы фашизма. И, конечно, его проведение ни в коем случае не может ставить под угрозу здоровье его участников и гостей.

К сожалению, ситуация в мире привела к тому, что в этом году 9 мая дать гарантию безопасности здоровья при проведении парада невозможно.

В связи с этим, от лица всего ветеранского сообщества, просим Вас принять сложное, но как мы считаем, справедливое решение о проведении военного парада в другую дату, когда в соответствии с эпидемиологической ситуацией парад станет не угрозой, а поистине торжеством мира и безопасности для всех его участников.

По нашему мнению это решение послужит проявлением уважения к ветеранам, которые сражались за будущее страны, к военнослужащим, которые стоят сейчас на страже Родины и ко всем нашим гражданам, которые отмечают День Победы как главный праздник нашей Великой России!

Президент Общероссийской общественной организации "Российская Ассоциация Героев" В.А.Шаманов

Председатель Всероссийской общественной организации ветеранов (пенсионеров) войны, труда, Вооруженных Сил и правоохранительных органов В.А.Епифанов

Председатель Совета Общероссийской общественной организации ветеранов Вооруженных Сил Российской Федерации В.Ф.Ермаков

Президент Общероссийской общественной организации по увековечению памяти "Выдающиеся полководцы и флотоводцы Отечества" А.Я.Сухарев

Председатель Московской городской общественной организации пенсионеров, ветеранов войны, труда, Вооруженных Сил и правоохранительных органов В.И.Долгих

Председатель Московской общественной организации ветеранов войны (участников и инвалидов Великой Отечественной войны - пенсионеров) И.А.Слухай

Председатель Общественной организации ветеранов органов внутренних дел и внутренних войск России И.Ф.Шилов

Председатель Центрального Правления Всероссийской общественной организации Героев, Кавалеров Государственных наград и лауреатов Государственных премий "Трудовая доблесть России" А.Г.Лёвин

Президент АНО "Клуб военачальников Российской Федерации" А.С.Куликов

Лидер Общероссийской общественной организации "Российский Союз ветеранов Афганистана" Ф.А.Клинцевич

Председатель Всероссийского союза общественных объединений ветеранов десантных войск "Союз десантников России" В.А.Востротин

Председатель Всероссийской общественной организации ветеранов "БОЕВОЕ БРАТСТВО" Б.В.Громов