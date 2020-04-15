Более 530 тыс. работающих россиян старше 65 лет получили больничные на карантине

НОВО-ОГАРЕВО, 15 апреля. /ТАСС/. Более 530 тыс. работающих россиян старше 65 лет получили электронные больничные в связи с нахождением на карантине. Об этом этом в среду заявил министр труда и социальной защиты Антон Котяков на совещании президента РФ Владимира Путина с членами правительства.

"Для работающих граждан старше 65 лет с начала апреля введен упрощенный порядок оформления больничных для обеспечения самоизоляции. Все необходимые для этого сведения Фонд социального страхования получает от работодателей без участия самого человека. Больничные оформляются дистанционно, сразу на две недели. И граждане получают оплату больничного, не дожидаясь его закрытия. Такой возможностью уже воспользовались более 530 тыс. человек", - сказал он.