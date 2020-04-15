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Пандемия коронавируса нового типа

Режим самоизоляции в Калининградской области продлили до 26 апреля

С 20 апреля всех прибывающих из Москвы и Подмосковья обяжут пройти через самоизоляцию

КАЛИНИНГРАД, 15 апреля. /ТАСС/. Режим общей самоизоляции в Калининградской области продлен до 26 апреля. Об этом журналистам сообщил в среду губернатор области Антон Алиханов.

Режим ввели в области 31 марта, и ранее продлен до 19 апреля. При соблюдении противоэпидемических мер разрешена работа предприятий, включенных в перечень 12 отраслей, которые обеспечивают устойчивость экономики и рынка труда региона. При этом с 16 апреля в области вводится пропускной режим, при котором предприятия, включенные в перечень, должны подтвердить необходимость присутствия сотрудника на рабочем месте официальной справкой. Передвижение на личном транспорте к родителям, в лечебные учреждения и на дачи не запрещается.

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"Режим самоизоляции мы продляем еще на неделю, до 26 апреля включительно. Мы продляем на неделю, исходя из того, что ситуация будет сохраняться на тех же уровнях заболеваемости и выздоровления, которые они показывают сейчас", - сказал Алиханов.

Губернатор добавил, что с 20 апреля всех прилетающих в регион из Москвы и Московской области обяжут пройти через самоизоляцию. "С ноля часов понедельника (20 апреля) мы будем вводить для всех прилетающих из аэропротов города Москвы и Московской области режим самоизоляции", - сказал он, уточнив, что тех, кто не сможет обеспечить самоизоляцию дома, обеспечат местом в обсерваторе. Эта мера, по его словам, будет действовать до 17 мая. С учетом того, что могут потребоваться дополнительные места, Минкультуры и туризма области поручено провести переговоры о размещении таких людей в отелях с компенсацией расходов за счет бюджета, добавил губернатор, уточнив, что сейчас в регион прилетают до 500 человек в день.

Касаясь бизнеса, глава региона сообщил, что расширяется круг организаций, которым разрешат работу. Это, по его словам, например, сапожные мастерские, мастерские по изготовлению ключей - то есть те, где не предполагаются длительные контакты с посетителями. По мере стабилизации эпидемической ситуации этот список будет расширяться отметил он.

По информации регионального штаба по контролю за новой коронавирусной инфекцией, на 15 апреля в области выявлено 84 случая заражения коронавирусом, 28 человек выздоровели, один умер. Под медицинским наблюдением остаются 779 человек, в том числе 15 в специальном учреждении "Паруса надежды".

Для самоизоляции развернуты три обсерватра - на базе лагеря "Паруса надежды" в Светлогорске (50 мест), социально-оздоровительного центра "Мечта" в поселке Отрадное (65 мест) и детского оздоровительного лагеря "Спутник" в Неманском районе области (12 мест).

Теги
РоссияАлиханов, Антон АндреевичКалининградская областьПандемия коронавируса нового типа
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