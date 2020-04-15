Bild: власти Германии намерены запретить проведение массовых мероприятий до 31 августа

БЕРЛИН, 15 апреля. /ТАСС/. Правительство ФРГ и власти федеральных земель Германии договорились по планам введения запрета на проведение всех крупных массовых мероприятий как минимум до 31 августа текущего года. Об этом сообщила в среду газета Bild со ссылкой на собственные источники.

Масштаб мероприятий, которые попадут под запрет, будут определять власти регионов. В эти минуты канцлер Германии Ангела Меркель проводит совещание с премьер-министрами федеральных земель ФРГ. Некоторые детали ожидаемых решений уже стали известны СМИ. Власти намерены "настоятельно рекомендовать" ношение защитных масок в общественном транспорте и в магазинах. Но это не будет обязанностью. Как минимум до 3 мая в силе останутся ограничения социальных контактов.

Среди возможных послаблений - разрешение работать торговым точкам площадью не более 800 кв. м. Не исключено, что решение об открытии начальных и средних школ будут принимать непосредственно власти земель.

В Германии пока закрыты все общественные места, рестораны, бары, школы, детсады, культурные и образовательные учреждения. Гражданам запрещено собираться более, чем по двое. Следует соблюдать дистанцию в 1,5 м. Данные меры предполагается продлить, как минимум, до 3 мая.

Вспышка вызываемого новым коронавирусом заболевания была зафиксирована в конце 2019 года в Центральном Китае, распространилась на большинство стран мира и была признана Всемирной организацией здравоохранения пандемией. В ФРГ, по данным института вирусологии имени Роберта Коха (подчиняется Минздраву ФРГ) заразились коронавирусом 127 584 человек, выздоровели 72 600, умерли от последствий инфекции 3 254.