В Чернобыльской зоне полностью ликвидировали очаги пожаров и тления

КИЕВ, 15 апреля. /ТАСС/. Очаги пожаров и тления вблизи Припяти и Чернобыля в зоне отчуждения Чернобыльской АЭС полностью ликвидированы. Об этом сообщила в среду спикер Главного управления Государственной службы чрезвычайных ситуаций (ГСЧС) в Киевской области Виктория Рубан.

"Вблизи города Припять и города Чернобыля были очаги возгораний, но все там локализовано, ликвидировано, и на данный момент там даже тления нет", - заявила Рубан в эфире телеканала "Украина 24".

По ее словам, дома "самоселов", которые живут в зоне отчуждения, в результате пожаров не пострадали. Рубан отметила, что в Полесском районе возле зоны отчуждения также "удалось отстоять дома". В то же время пожар уничтожил 12 бывших сел, жители которых были эвакуированы после аварии на АЭС в 1986 году, и большой массив леса.

Пожары в зоне отчуждения Чернобыльской АЭС начались 4 апреля и продолжались 11 дней. При этом 13 апреля огонь подошел к промышленной площадке нового безопасного конфайнмента (саркофага) Чернобыльской АЭС на расстояние около 500 м.

Премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что Кабмину придется выделить из резервного фонда 100 млн гривен ($3,6 млн) для нужд ГСЧС, еще 34,8 млн гривен (около $1,25 млн) получит Госагентство по управлению зоной отчуждения и 10,1 млн ($360 тыс.) передадут Госагентству лесных ресурсов. Помимо этих средств, на борьбу с пожаром правительству пришлось направить 45 млн гривен ($1,6 млн). В работах по ликвидации огня было задействовано около 300 спасателей и 83 единицы спецтехники.

Верховная рада в понедельник на фоне острой ситуации с распространением пожара в зоне ЧАЭС приняла законопроект об ужесточении штрафов за поджог сухой травы и опавших листьев, который депутаты рассматривали с осени прошлого года. В частности, парламентарии внесли изменения в Уголовный кодекс, увеличив штраф за загрязнение воздуха в 18 раз - до $2,2 тыс., за уничтожение или повреждение объектов растительного мира - до $5,6 тыс. В Кодексе об административных правонарушениях Рада увеличила штрафы за нарушения требований пожарной безопасности в лесах до $5,6 тыс.