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Ситуация с возвращением россиян из-за рубежа

Вывозной рейс из Денпасара в Москву состоится 16 апреля

Рейс будет выполнен авиакомпанией "Россия"

МОСКВА, 15 апреля./ТАСС/. Вывозной рейс для россиян из Денпасара (Индонезия) в Москву состоится 16 апреля, следует из сообщения, размещенного в Telegram-канале, который создала Минкомсвязь РФ для возвращения россиян на родину.

"Денпасар - Москва вылетает 16 апреля 2020 года в 21:10 (местное время)", - говорится в сообщении. Рейс будет выполнен авиакомпанией "Россия".

На данный момент, чтобы вылететь из-за рубежа в Россию необходимо заполнить анкету на сайте "Госуслуги", оператором которого является Минкомсвязь РФ.

Теги
РоссияСитуация с возвращением россиян из-за рубежа
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