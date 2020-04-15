Вывозной рейс из Денпасара в Москву состоится 16 апреля

МОСКВА, 15 апреля./ТАСС/. Вывозной рейс для россиян из Денпасара (Индонезия) в Москву состоится 16 апреля, следует из сообщения, размещенного в Telegram-канале, который создала Минкомсвязь РФ для возвращения россиян на родину.

"Денпасар - Москва вылетает 16 апреля 2020 года в 21:10 (местное время)", - говорится в сообщении. Рейс будет выполнен авиакомпанией "Россия".

На данный момент, чтобы вылететь из-за рубежа в Россию необходимо заполнить анкету на сайте "Госуслуги", оператором которого является Минкомсвязь РФ.