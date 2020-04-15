Карантин в Бельгии продлили до 3 мая

БРЮССЕЛЬ, 15 апреля. /ТАСС/. Жесткий карантин в Бельгии официально продлен до 3 мая, полиция будет штрафовать любых нарушителей. Об этом заявила премьер Бельгии Софи Вильмес в среду на пресс-конференции по итогам заседания национального Совета безопасности королевства.

"Мы должны продлить карантинные меры до 3 мая. Мы еще не достигли момента, когда мы можем снимать ограничения. Силы правопорядка продолжат штрафовать нарушителей, - отметила она. - Речь пока не идет ни о каком смягчении карантина".

В то же время правительство королевства не стало вводить новых мер по ужесточению условий выхода на улицу жителей королевства, которые, зачастую, не соблюдают на улице требование сохранять дистанцию в 1,5 м друг от друга. В этой связи премьер в очередной раз призвала бельгийских граждан проявлять здравомыслие, и "отложить выход на улицу, если там нет возможности соблюдать социальную дистанцию".

Вильмес также отказалась давать какие бы то ни было ответы о возможных сроках начала поэтапной отмены карантинных мер. "Я не хочу давать ложных обещаний или гарантий", - заявила премьер.

Антирекорд заражений

В среду число новых случаев заражения коронавирусом в Бельгии за последние сутки составило 2 454 человека, что является абсолютным рекордом для королевства. Самое большое число зараженных за сутки составляло до этого составляло около 1 800 человек. При этом 14 апреля Минздрав королевства сообщил лишь о 530 новых случаях заражения, отметив начало тенденции сокращения числа заболевших за день, которая оказалась нарушена на следующий же день.

Общее число заболевших на сегодняшний день составляет 33 573 человек. Число умерших за последние сутки выросло на 283 человека и достигло 4440. В больницах остаются 5524 пациента, 1204 из которых находятся в палатах интенсивной терапии.

С 14 марта в Бельгии действует жесткий общенациональный карантин. Изначально его вводили до 5 апреля, но 27 марта власти страны решили продлить его до 19 апреля с возможностью отложить окончание до 3 мая. В королевстве закрыты все учебные, культурные и общественные учреждения, студенты и школьники переведены на дистанционное обучение, запрещены все массовые мероприятия вне зависимости от числа участников. Всем частным компаниям рекомендовано перевести сотрудников на удаленную работу. Часы работы государственных учреждений сокращены, без изменений функционируют только экстренные службы.

Королевство также закрыло границы и запретило любые поездки по стране. Жителям разрешено передвигаться только в пределах своего района. На транспорте и в магазинах они обязаны соблюдать дистанцию.

За время пандемии коронавирусом заразились более 2 млн человек, более 126 тыс. умерли.