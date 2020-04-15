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Пандемия коронавируса нового типа
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Роспотребнадзор будет вести учет и распределять тест-системы для диагностики коронавируса

Росздравнадзор в свою очередь не менее чем раз в неделю также должен предоставлять информацию о зарегистрированных в России тест-системах с указанием их производителей

МОСКВА, 15 апреля. /ТАСС/. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин в среду подписал постановление, согласно которому утверждается временный порядок распределения в России тест-систем для диагностики новой коронавирусной инфекции. Ответственным органом исполнительной власти назначен Роспотребнадзор, следует из документа, опубликованного на официальном интернет-портале правовой информации.

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"Определить федеральную службу по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека уполномоченным федеральным органом исполнительной власти по учету и распределению в соответствии с временным порядком, утвержденным настоящим постановлением, произведенных (изготовленных) на территории РФ <...> тест-систем для диагностики новой коронавирусной инфекции, а также по учету информации о проведенных в РФ исследованиях на диагностику новой коронавирусной инфекции и их результатах", - говорится в документе.

Согласно временному порядку, организации, которые разрабатывают или производят тест-системы, еженедельно должны направлять в Федеральный центр гигиены и эпидемиологии Роспотребнадзора информацию об объемах производства данных медизделий на предстоящую календарную неделю, месяц или два месяца. Росздравнадзор в свою очередь не менее чем раз в неделю также должен предоставлять информацию о зарегистрированных в РФ тест-системах с указанием их производителей.

Формируется проект плана-графика распределения тест-систем по организациям, которые проводят диагностику. Основными критериями составления графика являются: уровень заболеваемости коронавирусной инфекцией в субъекте РФ, уровень потребности организаций с учетом обращений граждан, количество и мощности лабораторий, которые проводят исследования на коронавирус в субъекте РФ. "Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека не позднее 24 часов с момента поступления рассматривает и согласовывает представленный учреждением план-график", - говорится в порядке.

Кроме того, медорганизации, проводящие исследования, также ежедневно должны отчитываться об используемых ими тест-системах, результатах процедур, и об остатках неиспользованных медизделий. "Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования и действует до 1 января 2021 года", - говорится в документе.

В России, по сведениям федерального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, зарегистрировано 24 490 случаев заражения, выздоровели 1 986 человек, умерли 198. Правительство запустило ресурс стопкоронавирус.рф для информирования о ситуации в стране.

Теги
Мишустин, Михаил ВладимировичРоссияПандемия коронавируса нового типа
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