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НАТО не комментирует решение США приостановить финансирование ВОЗ

В альянсе указали, что не являются членом этой организации, поэтому не будут оценивать ее работу

БРЮССЕЛЬ, 15 апреля. /ТАСС/. НАТО не комментирует решение США приостановить финансирование Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), так как не является ее членом. Об этом заявил в среду генсек НАТО Йенс Столтенберг на пресс-конференции в Брюсселе по итогам заседания министров обороны стран альянса в формате видеоконференции.

"Что касается ВОЗ, то НАТО не входит в состав этой организации. Мы не будем оценивать, как она работает, но мы использовали руководящие указания организации, чтобы применять их в НАТО", - сказал он, отвечая на просьбу прокомментировать соответствующее решение президента США Дональда Трампа.

Во вторник Трамп заявил, что поручил администрации приостановить взносы в бюджет ВОЗ "до проведения оценки роли организации в плохом управлении и сокрытии данных о распространении коронавируса". По его словам, из-за неверных оценок и рекомендаций организации коронавирусом в мире заразилось в 20 раз больше человек, чем могли бы.

Вспышка вызываемого коронавирусом заболевания была зафиксирована в конце 2019 года в Центральном Китае и позднее распространилась на большинство стран. 11 марта Всемирная организация здравоохранения признала ее пандемией. За время пандемии в мире коронавирусом заразились более 2 млн человек, свыше 127 тыс. умерли.

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