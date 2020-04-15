Около 860 млн рублей направят в Удмуртии на закупку средств защиты и лекарств для больниц

ИЖЕВСК, 15 апреля. /ТАСС/. Правительство Удмуртии направит 860 млн рублей дополнительно Минздраву региона для борьбы с распространением коронавирусной инфекции. Деньги выделяются на обеспечение медорганизаций средствами индивидуальной защиты, лекарствами и оборудованием, следует из распоряжения председателя правительства региона Ярослава Семенова.

"В целях борьбы с распространением коронавирусной инфекции на территории Удмуртской Республики увеличить бюджетные ассигнования Министерству здравоохранения Удмуртской Республики на 860 млн рублей", - говорится в документе, опубликованном в среду на сайте главы и кабмина республики.

Уточняется, что будут уменьшены бюджетные ассигнования в размере 860 млн Минфину республики на погашение кредитов.

Ранее в апреле Минздраву региона уже выделили дополнительно 25 млн рублей на оснащение или переоснащение больничных коек, которые создаются в медицинских организациях для пациентов с новой коронавирусной инфекцией.

В среду на своей странице в соцсети "ВКонтакте" глава региона Александр Бречалов сообщил, что всего в Удмуртии зарегистрировано 46 лабораторно подтвержденных случаев заражения коронавирусом, четыре человека выписались после выздоровления.