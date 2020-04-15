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Пандемия коронавируса нового типа

В штате Нью-Йорк в общественных местах всех обязали носить медицинские маски

Губернатор штата Эндрю Куомо сообщил, что возможно применение штрафов, если люди не будут соблюдать это требование

НЬЮ-ЙОРК, 15 апреля. /ТАСС/. Губернатор Нью-Йорка Эндрю Куомо распорядился о том, чтобы все жители штата, находясь в общественных местах, закрывали лица медицинскими масками или повязками. Об этом он сообщил в среду на брифинге, трансляцию которого вела телекомпания CNN.

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Куомо уточнил, что действовать это распоряжение начнет через три дня. "При пользовании общественным транспортом, в метро, на автобусной остановке, на улице, то есть в тех случаях, когда нет возможности соблюдать социальную дистанцию в 2 м, всем необходимо носить маски или закрывать лицо", - отметил он.

"Если люди не будут соблюдать это требование, то возможно применение штрафов, - продолжил губернатор. - В данный момент каких-либо штрафов за невыполнение этого требования не предусмотрено, но местные органы власти могут принимать свои меры".

Ранее в среду мэр Нью-Йорка Билл де Блазио также объявил о новых требованиях: при посещении продовольственных магазинов покупатели теперь обязаны закрывать лицо масками, а тех, кто не носит масок или шарфа на лице, могут попросить покинуть помещение. Ранее в магазинах была нанесена разметка, обеспечивающая социальную дистанцию в два метра между покупателями.

По информации Университета Джонса Хопкинса, который проводит подсчеты на основе сведений федеральных и местных властей, в США зафиксированы более 613 тыс. случаев заражения коронавирусом, умерли свыше 26,1 тыс. человек.

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СШАПандемия коронавируса нового типа
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