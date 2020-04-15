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Пандемия коронавируса нового типа

Кипр снова вошел в фазу снижения числа новых случаев заражения коронавирусом

За последние 24 часа на территориях, подконтрольных официальной Никосии, по итогам более 2 тыс. лабораторных тестов было зафиксировано лишь 20 новых случаев инфицирования

НИКОСИЯ, 15 апреля. /ТАСС/. Остров Кипр вновь вошел в стадию снижения числа выявленных новых случаев заражения новым коронавирусом после двухдневной паузы. Об этом стало известно после того, как руководитель созданной кипрским Минздравом научной группы по борьбе с данной инфекцией, вирусолог Леонтиос Кострикис сообщил на пресс-конференции в среду о том, что за последние 24 часа на территориях, подконтрольных официальной Никосии, по итогам более 2 тыс. лабораторных тестов было зафиксировано лишь 20 новых случаев инфицирования.

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"20 подтвержденных случаев из 2312 тестов - это несомненно очень хорошая цифра. Но это не значит, что мы будем отклоняться от курса", - сказал он, имея в виду необходимость продолжения строгого соблюдения населением ограничений на передвижение в период действия карантинного режима.

За минувшую неделю количество выявленных новых носителей инфекции сократилось в греческой части Кипра на 19% по сравнению с предшествовавшими ей семи днями. Однако первые два дня нынешней недели (в понедельник было выявлено 29 новых зараженных, а во вторник - 33) прервали тенденцию ослабления темпов распространения инфекции, но, как теперь выяснилось, ненадолго.

Два новых случая заражения были зафиксированы в среду и на северных территориях острова, оккупированных турецкими войсками. Общее число инфицированных на греческом юге Кипра составляет 715 при 17 умерших (из которых 12 скончались непосредственно от заболевания, вызываемого коронавирусом, а пять - от других болезней), а на турецком севере - 102 носителя инфекции при четверых умерших.

В среду министр финансов Республики Кипр Константинос Петридис заявил о том, что греко-кипрские власти при благоприятной эпидемиологической обстановке намерены уже с начала мая приступить к поэтапному снятию карантинных ограничений, запустив процесс постепенного восстановления работы компаний, функционирующих в ключевых секторах национальной экономики.

Вспышка вызываемого коронавирусом заболевания была зафиксирована в конце 2019 года в Центральном Китае и позднее распространилась на большинство стран. 11 марта Всемирная организация здравоохранения признала ее пандемией. За время пандемии в мире коронавирусом заразились более 2 млн человек, свыше 127 тыс. умерли.

Теги
КипрПандемия коронавируса нового типа
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