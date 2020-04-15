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Пандемия коронавируса нового типа

Захарова рассказала, что ей придает силы во время борьбы с пандемией коронавируса

По словам официального представителя МИД России, это командная работа, отзывчивость коллег и проявление человечности
Официальный представитель МИД России Мария Захарова Валерий Шарифулин/ТАСС
Описание
Официальный представитель МИД России Мария Захарова
© Валерий Шарифулин/ТАСС

МОСКВА, 15 апреля. /ТАСС/. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что примеры настоящей человечности, командная работа, а также отзывчивость коллег помогают выстоять и продолжать работать в изнурительное время борьбы с пандемией.

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По ее словам, дипломаты исполняют свои обязанности, не покладая рук, "за месяц круглосуточных бдений засыпают стоя". "Посольства работают на пределе возможностей. А некоторые уже за пределами", - написала она на своей официальной странице в Facebook.

Она призналась, что ей самой приходится урывками спать на прямо рабочем месте. "Стресс такой, что за ночь просыпаешься по несколько раз", - рассказала Захарова.

"Легче, когда есть очевидный позитивный результат - это как заряд энергии. Но то, что реально даёт силы, - так это командная работа, чувство локтя, проявления истинной гуманности. Бесценно", - отметила дипломат.

Теги
РоссияЗахарова, Мария ВладимировнаПандемия коронавируса нового типа
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