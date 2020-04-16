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Пандемия коронавируса нового типа

Власти Крыма хотят после снятия карантина направить в санатории 500 тыс. человек

Это планируется сделать за госсчет

СИМФЕРОПОЛЬ, 16 апреля. /ТАСС/. Власти Крыма рассматривают возможность направления в санатории республики за счет бюджета около 500 тыс. человек, включая детей и пенсионеров, эта мера рассматривается как поддержка санаторно-курортного комплекса региона в ситуации с коронавирусом, написал в среду на своей странице "ВКонтакте" глава региона Сергей Аксенов.

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"Правительство Республики Крым в случае благоприятной эпидемиологической обстановки рассматривает вариант направления около 500 тыс. крымчан, включая детей, пенсионеров, малообеспеченных и т.д., за счет бюджета в санатории на этот год. Считаю, что подобный подход даст возможность людям поправить свое здоровье, а с другой стороны - поддержать курортную сферу", - написал он.

Аксенов отметил, что в связи со сложившейся эпидемиологической обстановкой как на территории нашей страны, так и непосредственно в Республике Крым, большому количеству предпринимателей необходима поддержка правительства. "Мы понимаем, что основные средства Крым традиционно зарабатывает во время курортного сезона, однако уже сейчас прогноз неутешительный", - отметил Аксенов.

Он отметил, что в адрес Министерства экономического развития РФ власти Крыма направили заявку на докапитализацию Фонда микрофинансирования предпринимательства республики и Крымского гарантийного фонда с целью расширения льготного микрокредитования субъектов малого и среднего предпринимательства и выдачи поручительств под кредиты в коммерческих банках.

По оценкам крымских властей, в апреле-мае 2020 года турпоток в регион может снизиться на 950 тыс. человек из-за пандемии коронавируса.

Теги
РоссияКрымПандемия коронавируса нового типа
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