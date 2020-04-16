Представитель в России считает, что ВОЗ справится с прекращением финансирования от США

МОСКВА, 16 апреля. /ТАСС/. Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) сможет справиться с приостановкой финансирования со стороны США, так как есть другие страны - доноры. Такое мнение высказала в среду представитель ВОЗ в России Мелита Вуйнович в интервью радиостанции "Комсомольская правда" .

"ВОЗ - это межгосударственная организация. Для нас все страны имеют одинаковое значение. Страны, которые себе это могут позволить, - доноры регулярных и добровольных взносов <...> Есть много доноров. Я думаю, что эта тема вызвала большой отзыв. Мы видим реакцию многих <...> И я надеюсь, что как-то мы пройдем и эту ситуацию", - сказала она.

По словам Вуйнович, взносы со стороны России являются "добровольными, специально направленными". "Несколько дней назад российское правительство одобрило $1 млн для стран Восточной Европы и Центральной Азии через ВОЗ на европейском уровне, - продолжила она. - Мы знаем, что пять лет подряд Россия финансирует работу ВОЗ по неинфекционным заболеваниям, где есть хороший прорыв".

Вуйнович добавила, что глава ВОЗ Тедрос Аданом Гебрейесус на каждом брифинге призывал страны отреагировать на распространение коронавируса, однако не все "воспринимали это всерьез". "Возможно, и принимали серьезно, но никто не ожидал такого развития событий. Так что никогда в истории ВОЗ секретариат не прилагал столько усилий, чтобы каждая страна в любой момент имела доступ к информации. Об этом говорят факты", - добавила она.

Во вторник Трамп заявил, что поручил администрации приостановить взносы в бюджет ВОЗ "до проведения оценки роли организации в плохом управлении и сокрытии данных о распространении коронавируса". По его словам, из-за неверных оценок и рекомендаций организации коронавирусом в мире заразилось в 20 раз больше человек, чем могли бы.