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Пандемия коронавируса нового типа

Военврачи из России начали лечить пациентов терапевтического отделения госпиталя Бергамо

Отделение открыто для больных, которые поступают в госпиталь с легкой и средней степенью заболевания

БЕРГАМО /Италия/, 16 апреля. /ТАСС/. Российские военные врачи начали лечить больных с легкой и средней степенью заболевания коронавирусной инфекции в открывшемся терапевтическом отделении полевого госпиталя в Бергамо в Ломбардии. Об этом в четверг сообщили в Минобороны России.

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"Я должен сказать, что деятельность ваших специалистов высококлассная. Несколько дней назад мы активизировали деятельность терапевтов, начали работу они очень хорошо, и мы надеемся, что они смогут помогать пациентам с более низкой степенью тяжести заболевания, чем у тех, кто лежит в палатах интенсивной терапии, которые находятся под наблюдением у ваших специалистов", - приводят в российском военном ведомстве слова начальника полевого госпиталя Бергамо Оливьеро Валотти.

Как уточнили в министерстве, терапевтическое отделение открыто для больных, которые поступают в госпиталь с легкой и средней степенью заболевания, а также тех, кто уже пошел на поправку и не нуждается в интенсивной терапии. Благодаря этому удается разгрузить палаты интенсивной терапии для приема больных с тяжелой формой болезни.

По словам Валотти, изначально госпиталь принимал больных, зараженных коронавирусом в одно и то же время. Теперь появились дополнительные койки, куда можно класть пациентов с менее тяжелой формой заболевания, и госпиталь станет центром приема подхвативших коронавирусную инфекцию, что позволит не отправлять зараженных в другие стационары, где лечатся пациенты с другими заболеваниями.

"В настоящее время в отделении находится 12 пациентов, которым бригадой российских врачей-терапевтов оказывается необходимая помощь. Всего в госпитале проходят лечение 35 заболевших коронавирусной инфекцией. 12 пациентов, которые проходили лечение у российских и итальянских специалистов, уже выздоровели и выписаны из госпиталя", - уточнили в Минобороны России.

В составе интернациональных бригад в госпитале - врачи-анестезиологи, терапевты, эпидемиологи медсестры. Кроме медицинских специалистов в каждой бригаде дежурят российские военные переводчики, которые помогают в общении российским врачам с пациентами и итальянскими коллегами.

Помощь Италии

С 22 марта до утра 25 марта в Италию прибыли 15 самолетов, которые доставили туда около 100 российских военных вирусологов и специалистов Минобороны РФ в области эпидемиологии, восемь врачебно-сестринских бригад, а также оборудование для диагностики и проведения дезинфекционных мероприятий.

Российские специалисты работают в одном из наиболее пострадавших от пандемии коронавируса районе на севере Италии - в городе Бергамо и его окрестностях.

Для работы в полевом госпитале с российской стороны задействованы восемь врачебно-сестринских бригад, которые осуществляют прием и лечение больных во всех отделениях интенсивной терапии и отделениях для лечения больных легкой и средней степени. Всего к лечению больных в полевом госпитале привлечено 32 российских военных врачей и медицинских сестер. Дежурство врачебно-сестринских бригад организовано круглосуточно в три смены. Все отделения полевого госпиталя укомплектованы необходимым медицинским оборудованием. Госпиталь рассчитан на 142 койки.

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