Число жертв коронавируса в США превысило 30 тыс. человек

ТАСС, 16 апреля. Число людей, умерших вследствие заражения коронавирусом нового типа в США, достигло в среду 30 826 человек. Об этом свидетельствуют подсчеты Университета Джонса Хопкинса, который ведет их на основе информации федеральных и местных властей.

По его данным, в стране зарегистрировано 637 716 случаев инфицирования коронавирусом. Всего в стране излечились от вируса 52 619 человек. 10 899 летальных случаев приходятся на город Нью-Йорк.

15 апреля, выступая на брифинге в Белом доме, президент США Дональд Трамп заявил, что страна на общенациональном уровне прошла пик по количеству новых случаев заражения коронавирусом. Он также отметил, что санитарные ограничения по недопущению распространения вируса могут быть отменены в ближайшие дни в 29 штатах из 50.

Вспышка вызываемого новым коронавирусом заболевания была зафиксирована в конце 2019 года в Центральном Китае, 11 марта Всемирная организация здравоохранения признала ее пандемией. За это время заразились свыше 2 млн человек, более 130 тыс. умерли.