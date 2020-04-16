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Пандемия коронавируса нового типа

Военные специалисты из России продезинфицировали уже 62 населенных пункта Ломбардии

В частности, было обработано 66 зданий и сооружений

БЕРГАМО /Италия/, 16 апреля. /ТАСС/. Российские военные специалисты и военнослужащие РХБ защиты провели дезинфекцию пансионатов для пожилых людей в двух крупных пансионатах Бергамо, таким образом, число населенных пунктов в Ломбардии, где они проводили обработку, увеличилось до 62. Об этом сообщили журналистам в Минобороны России.

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"Всего российскими военными врачами эпидемиологами и специалистами войск РХБ защиты Минобороны России совместно с итальянскими военными проведена полная дезинфекция пансионатов для пожилых людей в 62 населенных пунктах области Ломбардия", - отметили в военном ведомстве.

В частности, было обработано 66 зданий и сооружений, более 430 тыс. квадратных метров внутренних помещений и более 51 тыс. квадратных метров дорог с твердым покрытием.

"Кроме того, переводчики Минобороны России круглосуточно дежурят с медицинским персоналом врачебно-сестринских бригад, оказывающим помощь пациентам с коронавирусной инфекцией в лечебных учреждениях Италии", - пояснили в Минобороны.

В военном ведомстве уточнили, что в состав команд для обеспечения коммуникации входят переводчики, которые дежурят круглосуточно. Всего привлечено 13 военных переводчиков.

С 22 марта до утра 25 марта в Италию прибыли 15 самолетов, которые доставили туда около 100 российских военных вирусологов и специалистов Минобороны РФ в области эпидемиологии, восемь врачебно-сестринских бригад, а также оборудование для диагностики и проведения дезинфекционных мероприятий.

Российские специалисты работают в одном из наиболее пострадавших от пандемии коронавируса районе на севере Италии - в городе Бергамо и его окрестностях.

Теги
ИталияРоссияПандемия коронавируса нового типа
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