Мосгорпарк запустил поэтический онлайн проект ко Дню Победы

МОСКВА, 16 апреля. /ТАСС/. Поэтический онлайн проект "Парковый стихоговоритель: дети о Победе", посвященный 75-летию Победы, запустил для горожан Мосгорпарк. В нем смогут принять участие дети и подростки до 18 лет, сообщается в четверг на официальном сайте мэра Москвы.

"Цель проекта "Парковый стихоговоритель: дети о Победе" - с помощью стихов рассказать юным москвичам о подвиге, который 75 лет назад совершили их прадеды. Участие в онлайн-проекте позволит ребятам глубже погрузиться в историю Великой Отечественной войны, а также прочувствовать важность этого исторического периода. Кроме того, проект имеет большую культурно-образовательную ценность. Благодаря ему участники и зрители узнают о тех военно-патриотических произведениях, о которых не слышали раньше", - говорится в сообщении.

Для участия необходимо записать видео, в горизонтальном формате, где ребенок читает стихотворение, посвященное Великой Отечественной войне, и снятый ролик прислать на электронный адрес: pr@mosgor-park.ru.

Присланные материалы соберут в видеоподборки для публикации на страницах Мосгорпарка "ВКонтакте", Facebook и Instagram. Проект также поддержат парки культуры и отдыха, подведомственные столичному Департаменту культуры. Первый видеоклип планируется опубликовать 20 апреля.