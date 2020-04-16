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На территории четырех лесничеств зоны отчуждения ЧАЭС тушат тлеющую древесину

К тушению пожара привлекли 530 человек, 103 единицы техники, в том числе два вертолета

КИЕВ, 16 апреля. /ТАСС/. Пожарные продолжают ликвидацию остаточных явлений пожара на территории зоны отчуждения Чернобыльской АЭС, в частности, тушат тление древесины на территории четырех лесничеств. Об этом в четверг сообщила пресс-служба Государственной службы по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС) Украины.

"В зоне отчуждения и безусловного (обязательного) отселения подразделениями ГСЧС оказывается помощь Государственному агентству по управлению зоной отчуждения в тушении тлеющей древесины в ячейках, пройденных огнем на территории Корогодского, Дитятковского, Парышивского и Денисовицкого лесничеств", - сказано в сообщении. При этом подчеркивается, что "открытого огня не наблюдается".

К тушению привлечены 530 человек и 103 единицы техники, в том числе два вертолета ГСЧС. Радиационный фон в Киеве и Киевской области остается в пределах нормы, заверили спасатели.

Пожары в зоне отчуждения Чернобыльской АЭС начались в результате поджогов 4 апреля. 13 апреля огонь подошел к промышленной площадке нового безопасного конфайнмента (саркофага) Чернобыльской АЭС на расстояние около 500 метров. Открытый огонь был потушен 14 апреля.

За время пожара сгорели 12 нежилых сел, жители которых были эвакуированы в 1986 году после аварии на станции. Верховная рада в понедельник на фоне острой ситуации с распространением пожара в зоне ЧАЭС приняла законопроект об ужесточении штрафов за поджог сухой травы и опавших листьев, который депутаты рассматривали с осени прошлого года. Накануне Государственная инспекция ядерного регулирования Украины сообщила, что пожар в зоне отчуждения не имел существенных радиологических последствий для людей и окружающей среды за ее пределами.

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