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Пандемия коронавируса нового типа

В России под наблюдением из-за коронавируса остаются почти 127 тыс. человек

По данным Роспотребнадзора, всего проведено более 1,61 млн тестов на коронавирус

МОСКВА, 16 апреля. /ТАСС/. Почти 127 тыс. человек остаются под медицинским наблюдением в России из-за подозрения на заражение новой коронавирусной инфекцией, сообщила в четверг пресс-служба Роспотребнадзора.

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"Под медицинским наблюдением в целом по России по состоянию на 16.04.2020 остаются 126 тыс. 950 человек", - говорится в сообщении.

По данным ведомства, всего проведено более 1,61 млн тестов на коронавирус. При этом за последние сутки проведены 95,4 тыс. исследований.

В России, по сведениям федерального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, зарегистрировано 24 490 случаев заражения, выздоровели 1 986 человек, умерли 198. Правительство запустило ресурс стопкоронавирус.рф для информирования о ситуации в стране.

Теги
РоссияПандемия коронавируса нового типа
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