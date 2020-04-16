В Удмуртии умерли первые два пациента, зараженные коронавирусом

ИЖЕВСК, 16 апреля. /ТАСС/. Первые две смерти от коронавируса отмечены в Удмуртии, сообщил в четверг глава региона Александр Бречалов.

"К огромному сожалению, я должен проинформировать вас, что вчера в Удмуртии умерли два человека, у которых был подтвержденный результат на наличие новой коронавирусной инфекции", - сказал Бречалов во время прямого эфира на своей странице в Instagram.

По его словам, умерли двое мужчин, у них были хронические заболевания. "У обоих мужчин [в возрасте] 62 года и 68 лет были тяжелые хронические заболевания, которые и стали основной причиной смерти. По мнению наших медиков, новая коронавирусная инфекция стала сопутствующим заболеванием, которое повлияло на ухудшение состояния здоровья и ускорила тяжелые процессы в организме", - сказал Бречалов.

Он отметил, что в Удмуртии выявлено 12 новых случаев заражения коронавирусом. Всего на 16 апреля в регионе зарегистрировано 58 лабораторно подтвержденных случаев, четыре человека выздоровело, 52 человека проходят лечение в стационаре.

В России, по сведениям федерального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, зарегистрировано 24 490 случаев заражения, выздоровели 1 986 человек, умерли 198. Правительство запустило ресурс стопкоронавирус.рф для информирования о ситуации в стране.