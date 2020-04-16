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Пандемия коронавируса нового типа
Обновлено 

В Москве еще 189 пациентов вылечились от коронавируса

Всего выздоровели около 1,4 тыс. человек

МОСКВА, 16 апреля, /ТАСС/. Число выздоровевших от коронавируса в Москве увеличилось до 1394 человек, за последние сутки вылечилось еще 189 пациентов, сообщила в четверг заместитель мэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

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"За прошедшие сутки в Москве после прохождения лечения от коронавируса выздоровели еще 189 человек. Всего количество людей, выздоровевших от инфекции, увеличилось уже до 1394. Это очень хорошая и стабильная динамика", - сказала она.

По словам Раковой, врачи проводят дополнительные исследования, чтобы подтвердить отсутствие у человека заболевания. В Москве пациенты с подтвержденным диагнозом "коронавирусная инфекция" проходят лечение либо в стационарах, либо на дому, в зависимости от их состояния, напомнила она.

В России, по сведениям федерального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, зарегистрировано 24 490 случаев заражения, умерли 198. Правительство запустило ресурс стопкоронавирус.рф для информирования о ситуации в стране. 

В новость были внесены изменения - (10:21 мск) - добавлены подробности.

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