Опрос: более 80% россиян доверяют официальным источникам информации о коронавирусе

МОСКВА, 16 апреля. /ТАСС/. Более 80% жителей России относятся с доверием к официальным источникам информации о новой коронавирусной инфекции, говорится в опросе, опубликованном в четверг на сайте стопкоронавирус.рф .

Ранее, по данным опроса от 7 апреля сообщилось, что каждый пятый житель РФ не доверяет никакой информации относительно новой коронавирусной инфекции, и только 10% населения страны полностью доверяют поступающим из различных источников данным. При этом почти половина респондентов отмечали, что выработали свою методику частичного доверия или недоверия к той или иной информации, оставляя за собой возможность сравнивать и делать собственные выводы.

"82% граждан доверяют официальным источниками информации. Важно, что одинаковая степень доверия сохраняется во всех возрастах. Большое доверие вызывает информация, полученная от врачей (им доверяют 32%). Интересно, что в ситуации эпидемии блогерам или знакомым практически не доверяют (1-2% доверия), хотя в обычной "мирной" жизни доверие к ним высокое, - говорится в сообщении. - Значительное место в информировании занимает официальный сайт стопкоронавирус.рф и его аккаунты в социальных сетях и мессенджерах. Из этих ресурсов информацию о ситуации получают 36% респондентов".

Кроме того, почти 80% респондентов полностью или частично поддерживают меры региональных властей по профилактике распространения коронавируса. В частности, режим самоизоляции, по крайне мере до 30 апреля, готовы соблюдать 88%, еще более 60% выразили готовность к продлению этого режима. "На вопрос: "Готовы ли вы помогать тем, кто оказался в сложной ситуации на карантине?", мнение респондентов разделилось примерно пополам: 46% нуждаются в помощи, а 54% готовы помогать. Готовы помогать в качестве волонтеров 32%, помогать продуктами - 17%, материально - 5%. Но барьером к реализации этого желания является то, что не всегда понятно, как это сделать", - следует из данных опроса.

Опрошенные также отметили, что проведенное с близкими времени в режиме самоизоляции принесло в отношения между людьми больше позитивного, чем негативного. "То, что люди узнали о своих близких, на 40% обрадовало, на 12% удивило и только на 10% расстроило и на 2% повергло в шок. Оставшиеся 35% благодаря этому больше узнали о себе", - говорится в тексте.

Опрос проводился АНО "Национальные приоритеты" на базе исследовательской платформы Mail.ru Group - "ВКонтакте" и "Одноклассники" - с 11 по 14 апреля. Опрашивали жителей России в возрасте старше 18 лет. Полученные данные были взвешены по полу, возрасту, гео по Росиндексу по пользователям интернета. Всего былы опрошены 3043 человек.