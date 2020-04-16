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Пандемия коронавируса нового типа

Монастырь в Севастополе закрыли на карантин из-за паломника с коронавирусом

Врио губернатора города Михаил Развожаев сообщил, что с зараженным паломником проводятся следственные действия

СЕВАСТОПОЛЬ, 16 апреля. /ТАСС/. Свято-Георгиевский монастырь в Севастополе переведен в режим обсервации из-за побывавшего там паломника, зараженного коронавирусом, сообщил журналистам в четверг врио губернатора города Михаил Развожаев.

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"Турист прибыл в Севастополь, сейчас разбираемся, каким образом, проник каким-то образом, побыл паломником в Свято-Георгиевском монастыре на Фиоленте. После этого ему стало плохо, и он сам добрался, сейчас выясняем, каким транспортом, до инфекционной больницы, госпитализирован. Вчера вечером подтвердился коронавирус. Вчера мы с владыкой Калинником договорились, монастырь закрыт, братия будет там находиться под медицинским наблюдением, как в обсерваторе", - сказал Развожаев.

Он уточнил, что с зараженным паломником проводятся следственные действия.

По данным врио губернатора, за сутки в Севастополе подтверждены четыре случая инфицирования. Таким образом, число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в городе за все время составило 12. Кроме паломника, коронавирус обнаружен у родственников ранее госпитализированной женщины, ее взрослой дочери и двух маленьких внуков.

С начала пандемии коронавирусом заразились свыше 2 млн человек, почти 140 тыс. умерли. В России, по сведениям федерального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, зарегистрировано 27 938 случаев заражения, выздоровели 2 304 человека, умерли 232. Правительство РФ запустило ресурс стопкоронавирус.рф для информирования о ситуации в стране.

Теги
РоссияСевастопольРазвожаев, Михаил ВладимировичПандемия коронавируса нового типа
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