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Вильфанд считает маловероятным ухудшение радиационной обстановки в РФ из-за пожара у ЧАЭС

Научный руководитель Гидрометцентра отметил, что для этого "должно произойти что-то необыкновенное", чего не наблюдается
Научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд Владимир Гердо/ТАСС
Описание
Научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд
© Владимир Гердо/ТАСС

МОСКВА, 16 апреля. /ТАСС/. Ухудшение радиационной обстановки в России в связи с пожаром вблизи Чернобыльской АЭС маловероятно, так как радиоактивные продукты ушли глубоко под землю, и воздушные массы не могут их свободно распространять. Об этом сообщил в четверг ТАСС научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд.

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"Должно произойти что-то необыкновенное. Сейчас это маловероятно. Никаких опасений пока что нет. Ситуация спокойная. Дело в том, что период полураспада уже прошел. Авария была в 1986 году, а период полураспада - четверть века для радиоактивных продуктов. Исследования, которые проводят наши специалисты Росгидромета, показывают, что все продукты этой аварии уже далеко ушли в землю", - сказал он.

По словам Вильфанда, продукты радиации ушли глубоко под землю за счет снега и дождей. Специалисты Росгидромета не отмечают повышенного радиационного фона на поверхности земли, чтобы воздушные массы могли распространять радиацию на соседние территории.

"Пожар там уже погашен. В ближайшие три дня, согласно прогнозу Федерального информационно-аналитического центра Росгидромета, воздушные массы направляются на восток. Нас это никак не задевает. Можно быть совершенно спокойными", - отметил он.

Пожар вблизи Чернобыля начался 4 апреля. За это время сгорели 12 сел, жители которых были эвакуированы после аварии на АЭС в 1986 году. Возгорание пошло на спад после дождей, которые начались вечером 13 апреля. В Государственной службе Украины по чрезвычайным ситуациям 14 апреля сообщили, что пожар в зоне отчуждения потушен, но понадобится еще несколько дней, чтобы полностью прекратилось тление. Полицейские уже задержали несколько подозреваемых в нарушении правил обращения с огнем, идут следственные действия.

Теги
УкраинаРоссияВильфанд, Роман Менделевич
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